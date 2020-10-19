Неравнодушные хабаровчане спасли девушку от грабителя

В Хабаровске неоднократно судимый мужчина напал на девушку, чтобы забрать у нее деньги. Студентка сопротивлялась, поэтому разбойник стал ее бить. Очевидцами преступления стали трое граждан - Александр Ефремов, Егор Жирков и Салим Хасанов. Они в этот момент ехали в автобусе на работу. Попросив водителя остановиться, мужчины выбежали из салона и скрутили преступника. После этого они передали его сотрудникам полиции.

Еще один хабаровчанин – Иван Воробьев, вместе со своим другом участковым, у которого на тот момент был выходной, задержали мужчину, открыто похитившего сумочку у молодой мамы. Девушка гуляла со своим ребенком. Внезапно к ней подбежал неизвестный и вырвал из руки сумку. Воробьев вместе с участковым догнали грабителя и задержали его.

В управлении МВД России по городу Хабаровску состоялась торжественная церемония награждения неравнодушных граждан. Им были вручены благодарственные письма. По окончании церемонии один из награжденных выразил желание поступить в правоохранительные органы.



