Инструмент городского развития

Центр инновационных технологий Хабаровска (АО «ЦИТ») — сегодня один из крупнейших инвесторов города.

Благодаря его деятельности в региональной столице реализованы крупные инфраструктурные и социально значимые проекты. Среди них: привокзальная площадь, кинотеатры «Дружба», «Хабаровск», «Атмосфера», парк им. Гайдара, парк Северный, сеть магазинов «Ветеран» и другие. Все эти объекты стали визитной карточкой города.

О текущей работе и реализуемых в настоящее время проектах мы поговорили с директором АО «ЦИТ» Сергеем Гришиным.

— Сергей Назарович, какова сегодня структура доходов ЦИТа?

— Основная доходная часть формируется за счет сдачи в аренду помещений и от реализации имущества, а также компенсации расходов на оказание услуг, прежде всего связанных с регистрационными действиями. Незначительный сбор нам как собственнику имущества и учредителю платит магазин «Ветеран». Деньги небольшие, однако мы сейчас выводим экономику на то, чтобы везде, где участвует ЦИТ, были финансовые поступления, отдача от всех организаций. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы поддерживать имущество в надлежащем состоянии.

— Сколько средств вами вложено в экономику города за последнее время?

— В 2018 году — 210 млн руб., в 2019-м — 160 млн руб., на 2020-й запланировано 314 млн руб. Это объемы строительства, закупок и т.д.

— На что конкретно идут средства?

— Первое и самое главное — строительство социально значимых объектов. ЦИТ регулярно выступает в качестве якорного инвестора. Сейчас одним из приоритетных проектов является развлекательный центр в парке им. Гагарина, также известный как «Космопорт». Он станет точкой притяжения не только для жителей и гостей города, но и позволит привлечь предпринимателей. Там будет три кинозала, кафе, в планах возвести рядом детский развлекательный центр. На сегодня мы уже большую часть объекта построили, стоит коробка, ведется внутренняя и наружная отделка.

— Успеете сдать до конца года?

— К сожалению, сроки пришлось сдвинуть. У нас в очередной раз возникли сложности с подрядчиком, строительной компанией ООО «Дальневосточный монолит». Они тянутся с конца 2019-го и продолжаются весь текущий год. Очень большие претензии к работам, качество которых не соответствуют техническому заданию, стандартам. Естественно, обязуем подрядчика устранить все дефекты в определенные сроки. На этом фоне возникают трудности во взаимоотношениях. После прохождения государственной экспертизы предложили застройщику работать по утвержденным расценкам, но практически по всему перечню они отказались. Хорошо бы закончили то, что уже начали, и к зиме подготовили тепловой контур.

Поскольку сроки выполнения работ подрядной организацией нарушены, мы в срочном порядке переходим к прямым договорам. Привлекаем субподрядчиков, которые с ними работали, и ищем новые организации.

Готовьте лыжи

— Один из знаковых проектов ЦИТа — горнолыжный комплекс «Хехцир». Когда хабаровчане смогут приехать туда покататься?

— Наши хождения по кабинетам и бесконечные переписки, как мне видится, закончились. И мы этому очень рады. К сожалению, потеряли целый год, пытаясь донести необходимость реализации проекта. И наконец процесс пошел. Есть поручение исполняющего обязанности губернатора всем структурам правительства края включиться в решение этого вопроса. Неоднократно собирались совещания, в том числе с администрацией Хабаровского района.

Поэтому сейчас я уже могу называть сроки: на следующий год вполне реально запустить объект, чтобы люди смогли там кататься. И мы это сделаем.

— Расскажите подробнее, что будет в этом комплексе?

— На сегодня задача номер один — привести в нормативное состояние горнолыжные спуски, сделать быстрые подъемники, чтобы всем было комфортно. Далее необходимо развивать внутреннюю инфраструктуру, строить технические здания, административный корпус, где будут станция спасателей, пункты проката, места отдыха и т.д.

Третье — система искусственного оснежения. На обеих трассах наверх протянем трубопровод, установим пушки. Технику мы купили, привезли ратрак. Пушка цепляется за него и по всему склону разбрасывает снег, а затем ратраком же все разравнивается.

В дальнейшем стоит задача сделать точку притяжения, целый туристический кластер. Мало установить просто подъемники и построить горнолыжные спуски. Люди должны сюда приезжать отдыхать. Сейчас прорабатываем соответствующую концепцию совместно с правительством Хабаровского края.

— Озвучивались данные о том, что реализация первого этапа горнолыжного комплекса с созданием трасс и подъемников потребует около 300 млн руб.

— Все верно, таков объем необходимых вложений. К сожалению, идет серьезное изменение курса рубля, поэтому мы ведем переговоры с поставщиками европейского оборудования и пытаемся как-то зафиксировать цены. Курс евро растет, соответственно происходит удорожание. Стремимся к тому, чтобы как можно быстрее заключить контракты.

Строительный прецедент

— В этом году ЦИТ взялся за новое направление — достройку жилых домов.

— Да, было поручение мэра города рассмотреть варианты достройки проблемных объектов. Мы изучили вопрос, оценили возможности и пришли к выводу, что реально достроить дома, в которых еще есть обманутые дольщики. Часть квартир пойдет под расселение из ветхого и аварийного жилья. Взялись за два дома по улице Портовой. Сдадим их до октября 2021 года.

— Планируется ли подобную практику распространять на другие долгострои?

— На самом деле для нас это не основной вид деятельности, но коль уж мы в этот процесс вошли, будем рассчитывать финансовую сторону. Варианты участия ЦИТа в достройке других объектов обсудим отдельно.

Вообще, практику замены застройщика мы создали первыми на Дальнем Востоке. И для этого потребовалось очень много времени и усилий. В процессе были задействованы и региональный минстрой, и стройнадзор, и даже Минстрой Российской Федерации. На том уровне решался вопрос. Все действительно заинтересованы, чтобы проблема с дольщиками была снята.

Новый формат

— Изначально, когда создавалась сеть магазинов «Ветеран», ее миссией была максимальная доступность товаров для населения. Сейчас в городе множество крупных сетей, в том числе международных. Способен ли с ними соперничать «Ветеран», выполняя изначально возложенную на него функцию?

— В том виде, в котором сеть сейчас, «Ветерану» будет сложно. Предприниматели дают нам информацию, что сетевые ритейлеры требуют от поставщиков, чтобы закупочные цены для них были ниже, чем для магазина «Ветеран». Это, по сути, демпинг.

Мы, в свою очередь, делаем акцент на то, что есть товары, которые являются социально значимыми: бакалейная группа, крупы, хлеб, мясо. Всего 15—18 наименований. Цена на них в любом случае контролируется и сравнивается с другими сетями. Вместе с тем магазин «Ветеран» требует переформатирования.

— Каким образом? Что планируется поменять?

— Нельзя взять и сказать, что мы все закрываем, потому что не можем вкладываться финансово, соответствовать требованиям, которые предъявляются торговым сетям. Нужна золотая середина. Да, где-то придется оптимизировать расходы.

При этом не надо забывать, что сеть изначально создавалась для людей старшего поколения, это видно даже из названия. Я сам частенько захожу в магазин и вижу, как посетители приходят и разговаривают с продавцами. Казалось бы, с точки зрения бизнеса это плохо, сотрудник тратит время. Но пожилой покупатель нуждается в общении. Не надо от этого отходить, важно сохранить созданную атмосферу.

— Вы сказали об оптимизации. Сократится ли число магазинов?

— Мы планируем сохранить то, что есть сейчас. Более того, в планах открытие еще одного магазина на проспекте 60-летия Октября.

Как сократить издержки? Способы разные. К примеру, часть функций по уборке помещений решено передать специализированной клининговой организации, которая выбрана в результате конкурсных процедур. Это позволило не только снизить затраты на обслуживание помещений торговой сети, но и повысило санитарную безопасность персонала и покупателей. Кто-то уходит на заслуженную пенсию, и мы делаем перераспределение задач, функций, таким образом тоже постепенно сокращаем расходы.

Долой посредников

— В этом году ЦИТ взял курс на отказ от субарендаторов. Какие результаты это принесло?

— Самое главное, что мы увеличили доходность. Для арендатора ничего не меняется: он как платил, так и платит. Просто теперь посредник не забирает себе существенную часть прибыли.

Организации, которые предоставляли услугу субаренды, сами, как правило, ничего не вкладывали, просто выжимали из помещений все, что можно. Ни ремонтов, ни каких-либо расходов, связанных с безопасностью эксплуатации зданий. И мы эту практику прекратили.

Однако имеются объекты, где отказ от субаренды нерационален. Это помещения, в которых помимо коммерческих площадей, есть места общего пользования — лестничные пролеты, коридоры, санузлы и прочее. Все это необходимо содержать. Там должна быть и охрана, и клининг, и безопасность эксплуатации. Поэтому существует практика, когда мы передаем объект одному арендатору, он берет на себя эти затраты и дальше уже сдает помещения в субаренду.

— На фоне пандемии коронавируса вы предоставляли скидку и отсрочку по оплате аренды для бизнеса. Насколько востребованы оказались эти меры поддержки?

— Всего поступило 378 обращений, в итоге мы предоставили 222 скидки в размере 50 процентов и 9 отсрочек платежей. Объясню, почему пошли именно таким путем.

Когда все только начиналось, мы стали пересматривать свои финансовые затраты и доходную часть. По закону, после начисления арендной платы мы должны уплатить НДС независимо от того, заплатил нам арендатор или нет. И отсрочка предполагала, что мы платим за всех НДС, а в конце года неизвестно, кто из предпринимателей останется на плаву. Поэтому мы предложили 50-процентную скидку, расширив список организаций, помощь которым предусмотрена постановлением правительства РФ. Также отменили штрафные санкции, пени за неуплату. Из всех арендаторов, которые у нас есть, около 20 организаций ушли с рынка.

Поступали заявки и от арендаторов, не попавших в перечень пострадавших от пандемии. Им комиссия уделяла особое внимание, каждый случай рассматривался индивидуально. Однако были и организации, которые ни по одному из показателей отнести к пострадавшим оказалось нельзя.

Первая прибыль

— В этом году сменилось руководство Хабаровского завода строительной керамики. У предприятия новая стратегия развития?

— В августе 2020-го завод впервые за долгое время сработал с прибылью, показав рекордный объем выпущенного кирпича — более 2,5 миллиона штук. И сейчас этот темп сохраняется.

В настоящее время идет перенастройка технологических процессов, отстройка планово-предупредительных ремонтов, чтобы не было аварийных остановок. Новое руководство занимается экономикой, снижением себестоимости продукции.

Кирпич очень востребован. Мы написали письмо в минстрой Хабаровского края, чтобы понять, какова потребность в облицовочном и рядовом кирпиче. Обратились и в департамент архитектуры строительства и землепользования администрации города, чтобы он рекомендовал проектировщикам и заказчикам строить методом каменной кладки с использованием кирпича. Это дает возможность планировать производство. Сейчас мы уже говорим о возможности увеличения мощностей за счет дополнительной линии.

— Расскажите о своих планах.

— В данный момент приоритетная задача — закончить то, что начато. Люди очень ждут горнолыжный комплекс «Хехцир», многофункциональный развлекательный центр в парке им. Гагарина. Так как мы вошли в процесс строительства, создаем рабочую группу, которая будет курировать это направление. В планах проектирование и строительство жилого дома в Хабаровске с нуля.

В проработке еще ряд проектов, которые будут очень значимы для города. И это не просто мечты, а цели, которые мы видим, и знаем, как к ним двигаться.

Кстати



100 процентов акций Центра инновационных технологий принадлежит администрации Хабаровска. Основная функция АО «ЦИТ» — управление имуществом. Прежде всего речь идет о сдаче в аренду собственных площадей юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Распределением вырученных средств занимается наблюдательный совет при администрации города.