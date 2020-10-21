Карантин по чуме в Хабаровске снимут, но свиноводством заниматься запретят

Под ограничение попадает ряд районов, где ранее была вспышка африканской чумы свиней.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в ближайшие дни карантин по АЧС (африканской чуме свиней) будет снят в населенных пунктах Хабаровска и Амурского района.

В Хабаровском крае продолжается работа по ликвидации очагов Африканской чумы свиней (АЧС). Специалисты государственной ветеринарной службы провели все необходимые мероприятия по ликвидации очагов, которые ранее были выявлены в южной части Хабаровска, а также в селе Болонь Амурского района. Документы о снятии карантина в этих населенных пунктах подготовлены и в ближайшее время будут подписаны врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

Несмотря на это, ряд ограничений на период от 6 до 12 месяцев в этих населенных пунктах будут сохранены. Так, в течение года в очагах, где ранее были выявлены случаи АЧС, а также в пределах первой угрожаемой зоны (около 5 километров от эпизоотического очага) запрещено заниматься свиноводством. В границах второй угрожаемой зоны (5-8 километров от эпизоотического очага) запрещены реализация свинины, в том числе у местных фермеров и населения, а также завоз свинопоголовья из других территорий.

«В крае осталось два действующих очага: в селе Лесопильное и городе Бикин Бикинского района. К концу недели здесь планируется завершить дезинфекционные мероприятия, после чего карантин также будет снят. Дальнейшее развитие ситуации полностью предугадать сложно. Возникновение новых очагов связано в том числе и с сезоном охоты, так как вирус передается с дикими кабанами. Все охотники предупреждены об этом. Им предписано в обязательном порядке отдавать на исследование мясо добытых диких кабанов», — отметили в краевом управлении ветеринарии.

Напомним, что в крае продолжается работа по организации выплат материальной помощи сельскохозяйственным организациям, а также владельцам личных подворий, которые лишились свинопоголовья из-за ликвидации очагов африканской чумы свиней. В краевом управлении ветеринарии сообщили, что с соответствующими заявлениями обратился 141 человек. Выплаты произведены 82 заявителям.

Подробнее об организации выплат можно узнать на сайте краевого управления ветеринарии. Кроме того, в регионе организована работа «горячей линии». Получить ответы на интересующие вопросы по теме АЧС в рабочие дни можно с 9-00 до 18-00 по телефону: 8 (4212) 31-19-80.