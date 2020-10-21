К концу недели в Хабаровском крае ухудшится погода

В пятницу и субботу в центральных районах и на севере региона ожидаются дождь и мокрый снег.

По информации регионального комитета по гражданской защите, 23 и 24 октября в центральных и северных районах Хабаровского края ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики Дальневосточного УГМС прогнозируют усиление ветра до 19 – 24 м/с, а местами до 25 – 30 м/с. Непогода затронет Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Комсомольский, Солнечный, Нанайский, Хабаровский, им. П. Осипенко и Советско-Гаванский районы.

Такие погодные условия могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения и ЖКХ. Из-за сложной обстановки на дорогах, вызванной плохой видимостью и гололедными явлениями, возможны нарушения транспортного сообщения, повысится риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Порывистый ветер способен привести к обрушению слабо укрепленных конструкций, в том числе рекламных щитов, баннеров, падению старых деревьев.

Главы муниципальных образований проинформированы о складывающейся обстановке, им направлены рекомендации, которые позволят предупредить и минимизировать последствия непогоды. Оперативно отреагировать на возможные происшествия будут готовы аварийные, спасательные и дорожные службы.