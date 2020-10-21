Дополнительный инфекционный госпиталь готовятся открыть в Комсомольске

2-ая городская больница Комсомольска-на-Амуре перегружена, врачи работают на пределе возможностей, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В Комсомольск-на-Амуре сегодня выехали специалисты краевого минздрава. Решается вопрос о развёртывании в городе ещё одного инфекционного госпиталя.



Кроме того, принято решение, что с 22 октября СКТ в Комсомольске-на-Амуре будет работать в круглосуточном режиме. Поток пациентов распределят между городской больницей №2 и территориальным консультативно-диагностическим центром.

Сегодня из-за большого количества пациентов сегодня больница №2 перегружена.

Кроме того, минздрав региона провел служебную проверку в больнице. В медучреждении случился сбой в системе отопления и в помещениях стало холодно.

По стояку было низкое давление в трубах, поэтому горячая вода в определённый момент перестала в должном количестве поступать в батареи верхнего этажа. Руководством больницы были приняты меры по вызову аварийной бригады, для промывки системы отопления. Вчера поломка была устранена. Сегодня температурный режим — в норме.



