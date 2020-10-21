Хабаровский крематорий набирает популярность

Жители Комсомольска-на-Амуре, Бикина и других городов края охотно пользуются хабаровским крематорием для погребения умерших близких. Каждый год количество кремаций увеличивается в нем на десять процентов. В течение 2019 года их было проведено 2170. Огненное погребение востребовано и среди жителей ЕАО и Амурской области – оттуда умерших также везут в хабаровский крематорий.

«Выбор в пользу кремации заказчики делают преимущественно из экономических соображений: такой способ захоронения обходится немного дешевле традиционного. Кроме того, на многих погостах, расположенных в крупных городах, уже давно наблюдается дефицит свободной земли», - рассказал начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

Также хабаровский крематорий почти не загрязнет атмосферу, т.к. работает на газе (в отличие от, например, аналогичных агрегатов во Владивостоке и Артеме). Крематорий был запущен в 2014 году. Его строили три года, возведение обошлось городскому бюджету в сумму более чем 135 миллионов рублей.