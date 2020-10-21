Хабаровчане снова смогут попасть в Чегдомын самолетом

С 5 ноября возобновляются авиаперелеты рейсом Хабаровск - Чегдомын. Они будут осуществляться по вторникам и четвергам. Время отправления из аэропорта краевого центра – 10:05, вылет из Чегдомына в Хабаровск – в 12:00. Возить пассажиров будет самолет Л-410. Стоимость билетов в один конец составит 5525 рублей для взрослых, и 2615 рублей для детей младше 12 лет.

«Отметим, что данный маршрут является коммерческим, поэтому краевая билетная программа на него не распространяется. Чегдомын не входит в перечень населенных пунктов северных районов края, жители которых на основании постановления правительства края № 598-пр могут приобрести билеты по специальному льготному тарифу», - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Также на данные рейсы не распространяются ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Т.е. не требуется перед вылетом брать справку об отрицательном результате анализа на COVID-19. Осуществлять перелеты намерена компания «Хабаровские авиалинии».