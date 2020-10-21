Хабаровчанин потерял почти миллион из-за ошибки сотрудницы банка

Житель краевого центра обратился в отделение одного из банков с просьбой подключить услугу мобильного банкинга. Сотрудница кредитного учреждения сделала это. Однако перепутала номера и подключила услугу к другому абоненту, схожему по цифровой комбинации.





Данный абонент очень удивился, когда зашел на свой счет и увидел сумму, которую бы не заработал, наверное, и за пять лет. Будучи от природы прохиндеем, он решил воспользоваться полученным шансом и вывести деньги, пока их истинный владелец не «очухается».





В результате, 45-летний злоумышленник перевел себе и своему сыну около семисот тысяч рублей. Часть этих средств была тут же потрачена. А невезучий владелец суммы, обнаружив пропажу финансов, обратился в полицию.





Стражи порядка задержали прохиндея, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



