В Хабаровском крае студентов отправили на подмогу ковидному госпиталю

Группа студентов-медиков старших курсов дальневосточного государственного медицинского университета направлена в ковидный госпиталь, расположенный в ЦРБ поселка Переяславка. Там они на должностях среднего медицинского персонала будут помогать своим коллегам бороться с пандемией.





Молодые люди при этом продолжат обучение, правда, дистанционно. Часть ребят будет работать на участках, выезжать на прием. Ранее студенты-медики прошли курс работы с ковидными больными и успешно сдали экзамен. За каждого пациента они, как и состоявшиеся врачи, будут нести персональную ответственность.





«Безусловно, работу наших студентов будут курировать более опытные сотрудники. Ведь без согласования с врачом никакое медикаментозное лечение средний медицинский персонал начинать не может», - рассказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.



