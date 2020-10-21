Политологи о Дегтяреве: Есть надежда, что в Хабаровский край пришел хозяин

Врио губернатора Хабаровского края все - и обычные жители, и эксперты - рассматривали словно через увеличительное стекло, часто со скепсисом. Кто-то ждал провалов и ошибок, кто-то не рассчитывал на серьезные изменения. Не случилось ни того, ни другого. За сто дней нахождения на своем посту Михаил Дегтярев продемонстрировал не только выдержку, не совершив ошибок, но и доказал: жизнь в регионе можно наладить за короткий срок.

Вывести из комы

Это не было особым секретом - Хабаровский край находился на краю пропасти, объем займов достиг такого уровня, что в регионе вот-вот должны были ввести внешнее финансовое управление из Москвы. Это значит: прощай самостоятельный бюджет, все траты необходимо согласовывать с федеральным центром, ни копейки лишней никуда. Даже на социалку. Это был бы бюджет выживания, поддержания жизни.

С появлением Михаила Дегтярева в кресле врио губернатора региона особых изменений почти никто не ждал. Живем себе и живем, как Бог на душу положит. Но Дегтярев в считанные недели показал, что те деньги, которые выделяет федеральный центр, можно расходовать более эффективно. И не просто «для галочки», а для пользы людей. Кроме того, он продемонстрировал всем, в том числе и своим коллегам, что с высшими должностными лицами страны можно и нужно тесно общаться, договариваться. В результате Хабаровский край не только ушел с края финансовой ямы, но и стал получать дополнительное финансирование из Москвы. Объем субсидий для региона вырос за несколько месяцев очень серьезно - почти до 50 млрд рублей, то есть в два с лишним раза.

В результате детального изучения болевых точек региона и постоянных встреч с министрами, российским премьером Хабаровский край получил карт-бланш на благополучие. Дегтярев при этом работал без выходных. Срочные совещания, поездки по краю и принятые решения, которые заставили двигаться и чиновников, и подрядчиков различных строек. Тех, что были заморожены и тянули край ко дну.

Дегтярев - первый руководитель региона, которому удалось подарить осязаемую надежду обманутым дольщикам. Деньги на достройку брошенных домов пойдут из Федерального фонда защиты прав дольщиков. Юристы краевого правительства взяли на себя всю работу по оформлению бумаг. Вопрос защиты прав дольщиков врио губернатора края держит под личным контролем. На одном из последних заседаний Михаил Дегтярев подчеркнул, что проблему обманутых дольщиков в крае необходимо решить до начала октября 2021 года.

Дегтярев не просто увел протестующих дольщиков с улиц, он гарантировал им достроенные и отделанные квартиры.

Удалось Дегтяреву погасить и тихий, незримый протест автомобилистов, вынужденных из-за большого транспортного налога ставить на учет машины в других регионах. Сергей Фургал в свое время «зарубил» льготный законопроект по транспортному налогу. Дегтярев же, видя, что ему удалось оживить бюджет, понял, что надо давать послабление людям и край сможет компенсировать потери от снижения транспортного налога. В результате - и это оформлено законодательно - Хабаровский край получил адекватный транспортный налог, с 2021 года ставки снизятся у 96% владельцев транспортных средств.

Надо заметить, что у Дегтярева не было «программы», где бы он по пунктам обещал сделать это и это, а потом забывал, как это получилось у его предшественника. Изучил, решил - получите результат. Без популизма, пользу можно пощупать, получив в новом году квитанции по транспортному налогу.

Это важно, как и то, что Михаил Дегтярев вынужден был держать экзамен наводнением, когда несколько десятков населенных пунктов в Хабаровском крае оказались под воздействием паводка, а ситуация с водой оценивалась сотрудниками МЧС и гидрологами как опасная и критическая.

«Жертв нет и не будет», - заявил Дегтярев и сказал, что чиновники будут персонально отвечать за благополучие и безопасность людей во всех районах края. Нашлись деньги и на возведения дамбы-долгостроя в Комсомольске-на-Амуре, об этом Михаил Дегтярев лично договаривался с российским премьером Михаилом Мишустиным. А по инициативе Дегтярёва в крае был введен режим ЧС межрегионального значения. Это дало возможность ликвидации последствий наводнения за счет средств федерального бюджета, а также работать напрямую с отраслевыми федеральными министерствами и ведомствами в части решения вопросов по ликвидации ЧС.

Тут надо напомнить, что во время губернаторства Фургала, после наводнения-2019, в подвалах жилых домов Комсомольска-на-Амуре стояла вода. И дело было уже зимой. Теперь такого не будет, не тот, как говорится, уровень.

- Шагов, которые были бы против него, Дегтярев пока не сделал, слава Богу. Даже наоборот, он заострил внимание, деньги привлек, что-то начинает меняться. То есть есть надежда, что пришел хозяин. Он будет решать проблемы вместе с хабаровчанами. И не случайны упоминания Дегтяревым имени Алексея Черного. Есть у него образец для подражания. То, что обещал, Дегтярев делает: и с москвичами связывается, и, думаю, что приезд антикоррупционной комиссии Администрации президента – это намерение избавиться от того, что накопилось в Хабаровском крае, - поделился мнением хабаровский политолог Илдус Ярулин.

Ни шагу навстречу конфронтации

Дегтярев уже ближе к концу своей стодневки, объехав проблемные районы края, сделал беспрецедентный шаг. Он поставил точку в конфликте региональной власти и мэрии Хабаровска. Во времена правления Фургала правительство края и администрация краевого центра сцепились в жестком клинче. На фоне сложного внедрения социальной транспортной карты между мэрией и правительством началась настоящая информационная война. С обоюдными упреками в непрофессионализме и даже в саботаже. Дегтярев с первого дня появления в Хабаровске наладил взаимодействие с главой города Сергеем Кравчуком, а на днях отправился в мэрию. Михаил Дегтярев стал первым высшим должностным лицом региона, который отозвался на приглашение побывать в мэрии краевого центра.

Вот какие пути решения уже нашлись. Хабаровский край получит из федерального бюджета 3,5 млрд рублей на расселение граждан из аварийного жилого фонда до 2025 года. Речь идет о 205 тыс. квадратных метров жилья. При этом на первом этапе расселять будут граждан из домов, которые были признаны аварийными до 1 октября 2017 года. Это 62 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 24 многоквартирных домов в 15 населенных пунктах края для расселения 2 тысяч 461 человека.

На финальный этап вышло строительство дороги «Обход Хабаровска» (соединит три федеральные трассы, разгрузит трафик города на 18%). Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году.

И это лишь толика того, что удалось сделать Дегтяреву за недолгие три месяца. Но главное - он готов разговаривать и договариваться со всеми. Причем он действует как успешный менеджер, где после осознанных решений приходит видимый и успешный результат. Вот что говорит ветеран хабаровской политики, человек, работавший еще в правительстве Виктора Ишаева, Юрий Матвеев:

- Что такое политическая жизнь в регионе? Надо сплотить все силы на благо Хабаровского края. Вот родился при Дегтяреве Народный совет, прошло первое заседание. Каждый пришел со своим вопросом, со своим пожеланием. Вот первая задача губернатора, надо отдать ему должное, он все это дело спокойно выдержал, это трехчасовое заседание. И заявил, что надо работать по магистральным направлениям всем вместе. Что такое магистральные направления? Это условия проживания людей, у нас очень дорогая жизнь, надо сделать большой, глубокий анализ. Он на это нацеливается, дай Бог, чтобы с этого пути не свернули и он, и его команда. Дегтярев и его команда должны не просто быть обособленной структурой, а работать со здравыми людьми. Пока команде Дегтярева все надо изучить, будем смотреть, как они будут справляться, думаю, все получится. Чего-то такого, чтобы отторгало, пока не сделано. Сейчас - нормальное спокойное общение, понимание вопроса. Дегтярев крепкий, энергичный, желаю ему плодотворной работы, и пусть обязательно опирается на людской потенциал Хабаровского края.

Степан Шишкин