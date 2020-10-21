В Хабаровский край через два дня придет влага и холод

В центральных и северных районах региона 23 и 24 октября ожидаются сильные осадки. Жителей края «порадует» дождь и мокрый снег. Ветер усилится до 19-24 (а местами до 25-30) метров в секунду.





Непогода затронет Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Комсомольский, Солнечный, Нанайский, Хабаровский, имени Полины Осипенко и Советско-Гаванский районы. На дорогах лучше не лихачить, ибо будет гололед и плохая видимость.





Из-за ветра возможно обрушение рекламных щитов, баннеров, падение деревьев. Аварийные и спасательные службы региона приведены в режим повышенной готовности.



