42 населенных пункта в Хабаровском крае все ещё в воде

Вода остается в 15 жилых домах и на 355 земельных, приусадебных и дачных участках.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, по состоянию на утро 22 октября всего в Хабаровском крае сохраняются подтопления в 42 населенных пунктах в 7 муниципальных образованиях, где вода остается в 15 жилых домах, на 355 земельных, приусадебных и дачных участках и 46 участках внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

Но постепенно большая вода уходит из населенных пунктов. В Хабаровске в городской черте все приусадебные участки освободились от воды, остаются подтопленными только 48 дач на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

В Хабаровском районе с дальнейшим снижение уровня воды на реках продолжает сходить вода с территорий в селе Корсаково-2. Там осталось подтопление на 93 земельных участках и 2 дорогах. Ещё в 5 населенных пунктах района вода сохраняется на 12 приусадебных и земельных участках,5 участках дорог.

В Нанайском районе в 4 населённых пунктах отмечаются подтопления на одном земельном участке и 3-х участках местных дорог.

В Комсомольске-на-Амуре обстановка без изменений за сутки. Вода остаётся на территории 1 жилого дома, 81 приусадебном и 56 дачных участках, а также в подвалах 2 социально значимых объектов и 19 многоквартирных домов.

В Комсомольском районе сейчас остаются подтопленными 8 населенных пунктов, где вода еще остаётся на территории 38 земельных участков и 11 участках местных дорог и проездов.

В Амурском районе по решению главы муниципального образования открыт проезд по дороге «Омми – Эльбан». Также освободились от воды 3 приусадебных участка в селе Болонь. Всего в районе отмечаются подтопления на территории 6 населенных пунктов, где вода остаётся в 14 жилых домах, 20 приусадебных, земельных и дачных участка, 8 участках дорог.

В Ульчском районе за сутки вода полностью сошла со всех приусадебных и земельных участков в населённых пунктах Быстринск, Солонцы, Сусанино, Кольчем, Монгол. Всего в 16 поселках и селах района подтопление сохраняется на территории 6 земельных участков и 17 участках внутрипоселенческих дорог.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в круглосуточном режиме ведётся мониторинг ситуации на реках региона. Уровни категории неблагоприятного явления сохраняются на Амуре у Комсомольска-на-Амуре и у сел Елабуга, Малмыж, Нижнетамбовское, Мариинское, Богородское, Тахта.

На реках центральных и северных районов края начался процесс ледообразования. В сроки близкие к обычным начался ледостав в верхнем течении реки Бурея в Верхнебуреинском районе, на реке Мая в Аяно-Майском районе. На реке Амгунь у села им. П.Осипенко на протоке установился ледостав, на основной реке льда нет. На остальных реках существенного изменения в водном и ледовом режимах нет.