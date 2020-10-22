Правительство Хабаровского края сократит собственные расходы почти на полмиллиарда рублей

В краевой думе обсудили проект бюджета региона на предстоящие три года.

Дефицит краевого бюджета предварительно составит 7,5 млрд рублей.

Депутаты задали уточняющие вопросы относительно индексации заработной платы в 2021 году, средств на организацию горячего питания школьников, о поддержке проекта технопарка на территории края и другие.

Председатель постоянного комитета думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов, отметил, что депутаты — члены комитета большинством голосов поддержали проект закона и рекомендовали думе принять его в первом чтении.

«Проект бюджета социально-направленный, на финансирование социальных отраслей запланировано 66,3 млрд рублей (63 процентов расходов бюджета), при этом в нем учтены средства на развитие края, – подчеркнул Кирилл Цмакалов. – Зарезервированы средства на повышение оплаты труда – на 2021 год 1,3 млрд рублей, средства на индексацию расходов на социальные выплаты с 1 января 2021 года и стипендий с 1 сентября 2021 года. Уменьшены расходы на органы государственной власти на 531,7 млн рублей, из них правительству региона на 478 млн рублей, Законодательной Думе – на 27 млн рублей и комитету по обеспечению деятельности мировых судей на 26 млн рублей».

Доходы на 2021 год планируются в сумме 97,5 млрд рублей, что меньше планируемых расходов на 2020 год на 21 процент за счет неполного включения средств федерального бюджета, ко второму чтению законопроекта федеральные средства будут уточнены. Основными доходами края являются налоги на прибыль, на имущество, на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы).

Расходы на 2021 год запланированы на основании бюджетных ассигнований 2020 года в размере 105 млрд рублей, из них 93,6 млрд рублей будут направлены на реализацию 35 программ края.

В полном объеме учтены расходы на оплату труда, социальное обеспечение и стипендии, расходы на реализацию национальных проектов, расходы резервного фонда Хабаровского края, расходы на дорожную деятельность в пределах средств дорожного фонда, расходы за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и расходы на обслуживание государственного долга.