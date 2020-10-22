В Хабаровском крае появится самый восточный российский Город трудовой доблести

Комсомольск-на-Амуре, он же город Юности, он же Город президентского внимания, скоро к своим «регалиям» может присовокупить новое звание – Города трудовой доблести. Процесс присвоения звания на региональном уровне уже завершен: подготовлен пакет документов, ходатайство на имя Президента России Владимира Путина подписали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель регионального парламента Ирина Зикунова.

Перед этим бумаги одобрили эксперты Российской академии наук, как и требует закон. А еще ранее, 30 сентября, депутаты Законодательной думы Хабаровского края единогласно проголосовали за присвоение Комсомольску-на-Амуре почетного звания.

«Мне особенно приятно, что при принятии в Государственной думе этого закона был учтен и мой голос как депутата в его поддержку», - отметил глава региона.

Город трудовой доблести — почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

В случае одобрения ходатайства Президентом России, в городе Юности установят стелу с изображением герба города и текстом указа главы государства. А 1 мая, 9 мая, и на День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты.

Сейчас в России звание Города трудовой доблести носят двадцать городов. Это Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Пермь, Нижний Тагил, Боровичи, Иркутск, Новокузнецк, Иваново, Томск, Уфа, Ульяновск, Ижевск, Магнитогорск и Ярославль. Самым восточным городом с этим званием является Иркутск (надеемся, пока), самым западным – Боровичи (Новгородская область).