Житель Хабаровского края «мирно» убил селянина

В одной из квартир дома, расположенном в селе Мирное, находилось двое. Один пьяный, другой пожилой (и не исключено, что тоже пьяный). Оба друг друга недолюбливали. Причем настолько, что более молодой селянин, разгневавшись, обхватил руками шею собутыльника и бросил того на пол. После чего стал избивать его руками и ногами.





Нанеся множество ударов в область головы, шеи и тела, он покинул квартиру. К тому времени пожилой мужчина был уже мертв. Его смерть наступила в результате полученной травмы шеи от удара об пол.





«Мирного» жителя вскоре задержали. Выяснилось, что он уже был ранее судим за преступления против личности. Суд отправил убийцу в колонию особого режима на 11 лет и 6 месяцев. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Хабаровского района.



