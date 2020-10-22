Хабаровские и московские врачи будут сообща бороться с детской онкологией

Жителей Хабаровского края ждут в федеральных центрах для оказания бесплатной высокотехнологичной помощи

Делегация специалистов из Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России (Москва) побывала на прошлой неделе в Хабаровске. Целью визита ведущих научных сотрудников Центра стала личная консультация пациентов и налаживание сотрудничества со специализированными медицинскими учреждениями края. Итогом поездки стала разработка договора о сотрудничестве, который подпишут в ближайшее время.

- Мы посетили ряд медицинских учреждений Хабаровска. Безусловно, здесь работают высококлассные специалисты, которым небезразлично развитие медицины в целом и лечение онкологических больных в частности. Разрабатывается договор о сотрудничестве с правительством края для более тесного взаимодействия. Документ позволит на разных этапах оперативно отправлять пациентов в Москву, соблюдая тайминг лечения: по высокодозной терапии, трансплантации костного мозга, проведении сложных органосохраняющих оперативных вмешательств, - рассказал академик РАН, советник директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, заведующий хирургическим отделением №1 Владимир Поляков.

На встречах с главами учреждений гости из столицы обсудили перспективы развития детской онкологии и гематологии в Дальневосточном округе, провели семинар для врачей-педиатров, детских хирургов, детских онкологов-гематологов и других специалистов. По мнению Елены Ерега, заведующей отделением онкологии и гематологии хабаровской детской краевой больницы им. А.К. Пиотровича, многолетнее сотрудничество с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга невозможно переоценить:

- Московские врачи работали у нас, на нашей базе. Наше общение с московскими коллегами очень приветствуется и всегда так необходимо делать. Мы лечебное учреждение третьего уровня, где мы проводим в основном диагностику, химиотерапию, включая элементы высокодозной терапии. А высокотехнологичные методы лечения как эндопротезирование, сложные операции, когда нужно решать совместно с бригадой, с сосудистыми хирургами, конечно, все это проводится на федеральном уровне.

Наша дружба, наше взаимодействие - это очень и очень ценно. В результате - договор сейчас готовится с нашей больницей и с медуниверситетом, где будут готовить специалистов по детской онкологии и гематологии. Я хочу сказать, что этого нет во взрослой онкологии, детская онкология сейчас впереди. Мы можем оказывать большому числу пациентов высокоспециализированную помощь. Ведя ребенка совместно с федеральным центром, мы проводим химиотерапию, на следующий день больной улетает, у него на следующий день операция. Его не надо заново обследовать, данные про нашего больного есть в базе данных федерального центра. Как только ребенку сделали операцию, ему стало лучше и он возвращается сюда на так называемое долечивание. А реабилитация будет проходить на другом уровне, есть у нас и федеральные центры реабилитации.

Это все нарабатывается годами, я работаю давно и вижу, как развивается онкология. Мы всегда жили в трудное время. У нас были 1990-е, были еще другие нелегкие годы. Мы бы могли уже сами заниматься здесь трансплантацией органов, у нас от Новосибирска до Дальнего Востока эта проблема находится в глухом, нулевом варианте. Поэтому здесь сотрудничество с московскими специалистами необходимо, в том числе и на перспективу.

Хотелось бы, чтобы и у нас появился центр трансплантологии, мы бы готовили специалистов и проводили операции. В результате общения с врачами из федерального центра мы будем готовы к высокотехнологичной помощи, сможем во всеоружии бороться за каждую детскую жизнь. У нас детей, больных онкологией, не так много, но их число сопоставимо с другими регионами.

Мы ведь взаимодействуем не только с Центром им. Блохина, мы работаем и с московским Центром Рогачева, с питерским Центром им. Раисы Горбачевой. У нас очень много больных получают помощь в трансплантации в этих центрах.

За несколько лет мы достигли положительной динамики в плане выздоровления детей, достижения долгосрочной ремиссии у онкологических больных, особенно с лейкозом. До 90 процентов выздоравливает у нас больных с лейкозом! Кстати, в нашем регионе местный минздрав очень щепетильно относится к лечению детской онкологии, огромное внимание этому уделяется, - рассказала Елена Ерега.

Высокотехнологичное медицинское лечение в Москве осуществляется бесплатно, за счет государства, в том числе и доставка до учреждения. Лечение в Центре имени Блохина проходит по трем видам бесплатного лечения онкологических заболеваний: обязательное медицинское страхование, высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – квоты выделяет Министерство здравоохранения, и протоколы клинических апробаций.

Программа подразумевает практическое применение разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Дети поступают в отделение с родителем или законным представителем с полным обследованием, начинается терапия. Для оптимизации времени после установления диагноза лечение начинают в Москве, но, если позволяет время до операции и лечение можно выполнять по месту жительства, пациент возвращается домой и потом приезжает для контроля состояния.

Евгений Постышев

В Хабаровском крае проживает 289000 детей до 18 лет. У 45-47 детей ежегодно выявляются первичные онкологические заболевания. Лейкоз и солидные образования –наиболее часто встречающиеся диагнозы. На данный момент на учете состоят 347 детей. В отделении детской онкологии и гематологии детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича работает 26 коек круглосуточного режима и 14 коек дневного стационара. В целом больница насчитывает 372 койки.