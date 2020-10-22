Хабаровскому музею передали уникальную нанайскую коллекцию

Хабаровский музей имени Гродекова приобрел уникальную коллекцию предметов традиционной культуры нанайцев. В нее входят предметы одежды, ковры, посуда – всего более 150 изделий. Все экспонаты имеют высокую художественную ценность. Многие из них уникальные в своем роде. Особо ценными являются халат из рыбьей кожи амири и халат из ткани босома амири, изготовленные в конце XIX века.

Коллекция ранее принадлежала Хабаровскому краевому благотворительному общественному фонду культуры. Руководитель данного НКО Светлана Черепанова более тридцати лет занималась коллекционированием предметов культуры нанайцев.

«Особо следует отметить изделия знаменитого амурского мастера Николая У. Их в коллекции фонда более 50. Это самое большое собрание произведений необыкновенно одаренного художника. Творения Николая У хранятся также в Дальневосточном художественном музее, Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, в частных собраниях США, Германии, Японии», - рассказали в пресс-службе музея.

Коллекция была приобретена при участии министерства культуры Хабаровского края и Ассоциации коренных малочисленных народов. Часть экспонатов будет передана в районные и общественные музеи нашего региона.