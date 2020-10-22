В Хабаровске «безмасочников» штрафуют до 100 тысяч рублей

Сотрудники городской мэрии совместно с полицейскими продолжают проводить рейды, направленные на предупреждение антиковидных нарушений в магазинах и среди граждан. Так, в ходе проверки в Кировском районе специалисты посетили около пятидесяти объектов торговли. Большинство покупателей были в масках.

По словам заместителя начальника отдела торговой политики профильного управления администрации Хабаровска Марины Троскалевской, некоторые граждане ведут себя агрессивно после замечаний об обязанности носить маску в местах общего пользования.

«Мы стараемся ограничить доступ в торговый зал посетителей без этих средств индивидуальной защиты. В случае их отсутствия, предлагаем приобрести маски на кассе», — отметила директор одного из магазинов Марина Зуева.

С 27 мая текущего года сотрудники мэрии провели более 80 проверок, посетили почти три тысячи торговых точек. Было составлено 8 протоколов и 13 административных актов по фактам игнорирования масочного режима и отсутствия в магазинах разметки, определяющей социальную дистанцию между покупателями.

За эти нарушения предусмотрены штрафы. Физические лица заплатят до 30 тысяч рублей, административные - до 50 тысяч рублей. В отношении юридических лиц могут быть назначены штрафы до 100 тысяч рублей.