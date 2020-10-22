Стодневка Михаила Дегтярева вышла без потрясений и провалов

Расслабиться, чтобы в полную силу отпраздновать день рождения края, не дает стихия -большая вода в Амуре и COVID-19. Паводок, не спеша, отступает, и время бороться с последствиями, чтобы успеть до сильных холодов. А вот с вирусом все только начинается, вторая, «осенняя» волна - жестче той, что была весной.

Работаем, не надо нагнетать

На аппаратном совещании, где говорили о ситуации с коронавирусом в регионе, Михаил Дегтярев, пожалуй, впервые высказался довольно жестко. Ситуация с пандемией диктует свои правила игры, где необходима безупречная дисциплина, прежде всего в лечебных учреждениях, на передовой. Да, это война, и тут почти ни шагу назад, иного выбора нет. Вирус, по словам зампреда Евгения Никонова, пришел осенью тяжелый, более сотни больных каждый день в крае.

Министерство здравоохранения Хабаровского края разворачивает специализированный коечный фонд. С 12 октября дополнительно было выделено 185 мест для больных коронавирусной инфекцией, с 19 октября - еще 330 коек. И, как подчеркнул Евгений Никонов, коллективы больниц, где появились дополнительные места, уже начали оказывать необходимую помощь.

- Минздрав разворачивает дополнительные койки и начинает более жесткую кадровую политику. Это вынужденная мера. Любые попытки нагнетать страсти, подогревать коллективы медучреждений закончатся кадровыми решениями по главным врачам! Также внимательно следите, чтобы не допустить вспышек в социальных учреждениях, - потребовал Дегтярев.

Кроме того, дополнительный комплекс оборудования закупят в Хабаровском крае для проведения исследований на коронавирус. Это позволит вдвое увеличить количество исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) на COVID-19. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о выделении 9,1 млн рублей из резервного фонда правительства региона. Оборудование закупят и поставят в КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр» в Комсомольске-на-Амуре.

В регионе готовятся к новым ограничительным мерам, школьники ушли на каникулы, северян в обязательном порядке тестируют на COVID-19. Дегтярев ищет дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить качественное и беспрерывное лечение зараженных. Ну и -обязательные правила профилактики для всех и везде.

Уровень Амура нехотя падает по всему течению реки, но по-прежнему под воздействием паводка еще несколько населенных пунктов в регионе. Проводится оценка ущерба, чтобы людям компенсировать потери. Обязательное внимание долгострою в Комсомольске-на-Амуре. Защитные сооружения, которых так долго ждет город, надо, наконец, доделать. И у врио губернатора, и у полпреда Трутнева это в приоритете.

Возобновлены активные работы на первом этапе гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре. Приостановка произошла из-за подъема уровня воды.

В настоящее время организован завоз материалов для отсыпки тела дамбы. Также по поручению врио губернатора прорабатывается вопрос альтернативных поставок грунта с круглогодичных карьеров.

- Крайне важно нам предпринять шаги, чтобы ускорить работы на этом важнейшем для Комсомольска-на-Амуре объекте гидротехнических сооружений, - отметил Михаил Дегтярев.

Не забыл Дегтярев и про волонтеров, их было в крае почти 600 человек, они помогали бороться с паводком. Лучших врио поощрил благодарностями.

Но врио Дегтярев бывает непредсказуем, как стихия (в хорошем смысле). В нужном месте усиливает давление на разных чиновников и даже бизнес, чтобы избавить жителей региона от застарелых «болячек». Как говорится, раскачиваться надо было вчера (чего не сделала прежняя власть), сегодня надо работать.

Дамбы в Комсомольске - социальные объекты. От их надежности зависит благополучие жителей города президентского внимания. Но и есть и другие, не менее важные стройки.

В прошлые выходные и.о. министра строительства края Андрей Чекулаев оценил работы по возведению школы в селе Найхин Нанайского района, а также детского сада в селе Гаровка, где активизированы работы по обустройству ЛЭП.

С муниципалитетом решается вопрос по отводу скважин для будущей системы водоснабжения детского сада в селе Матвеевка. Здесь, по поручению врио губернатора, решено отказаться от строительства дорогостоящего водовода.

И, конечно, обманутые дольщики. Теперь эту «болячку» врио решает совместно с федеральным центром, и решает вполне успешно. За несколько месяцев Дегтяреву удалось добиться того, чего не сумели сделать предыдущие губернаторы. У людей появилась надежда, а у региона - деньги для достройки домов.

В региональном минстрое уточнили, что в настоящее время активизирована работа по сбору документов для Федерального фонда защиты прав дольщиков, который планирует выделить средства на недостроенные объекты. Работу необходимо завершить до 20 ноября, чтобы заявку успели рассмотреть на наблюдательном совете фонда. В этом случае финансирование может быть выделено в конце 2020 года.

- Около 50% необходимой документации удалось собрать. В настоящее время проводятся работы с конкурсным управляющим по предоставлению недостающих документов. Один из проблемных вопросов – реестр требований кредиторов застройщика, в котором отражены не все участники долевого строительства. Работа по включению в перечень остальных дольщиков также организована специалистами регионального минстроя. Полный перечень также необходимо предоставить специалистам фонда для принятия решения – достраивать объект либо выплачивать финансовые компенсации жителям, - отметили в региональном министерстве строительства края.

Напомним, что организовать встречи с дольщиками Михаил Дегтярев поручил в ходе прямой линии с жителями. Ранее, благодаря личным встречам Михаила Дегтярева с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным и министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым, были достигнуты договоренности о финансировании проблемных строек по линии федерального центра.

Вопрос защиты прав дольщиков врио губернатора края держит под личным контролем. На одном из последних заседаний Михаил Дегтярев подчеркнул, что проблему обманутых дольщиков в крае необходимо решить до начала октября 2021 года.

- Мы видим, что помимо привлечения средств по линии федерального фонда для достройки используются и другие механизмы работы с инвесторами. Бизнесу и органам власти необходимо взаимодействовать активнее. Учитывая, что по новым объектам мы работаем через эскроу-счета и что новых обманутых дольщиков быть не должно, все усилия необходимо сосредоточить на решении вопросов по действующим долгостроям, - отметил Михаил Дегтярев.

Будет совместная работа без нагнетания страстей и с мэрией Хабаровска. Предшественник Михаила Дегтярева умудрился войти в жесткий и долгий клинч с администрацией краевого центра.

А Михаил Дегтярев стал первым высшим должностным лицом региона, который отозвался на приглашение побывать в мэрии краевого центра. Тематика разговора – примерно та же, которая складывалась и при общении с другими коллективами. Заработная плата, обеспечение жильем, необходимость корректировки краевых нормативных актов в части организации различных направлений работы.

- С первых дней работы наша команда декларирует и проводит в жизнь курс на то, чтобы взаимодействовать с муниципалитетами в хорошем, дружеском, рабочем ключе. Любые вопросы и даже конфликтные ситуации можно и нужно решать за столом переговоров, - подчеркнул Дегтярев. – Для людей не имеет значения, кто виноват в той или иной проблеме – мэр города, губернатор или еще кто-то. Главное, чтобы вопрос решился. А наша задача как власти – найти пути решения.

Водный мир и Айвазовский

На минувшей неделе врио Дегтярев нашел время, чтобы встретиться с представителями коренных малочисленных народностей региона.

Одним из самых актуальных вопросов остается распределение квот на рыбную ловлю. И если лимиты частным лицам, увеличенные с 50 до 200 килограммов, сейчас устраивают коренное население края, то распределение квот между общинами вызывает множество вопросов.

В связи с изменением правил распределения допускаемых объемов добычи рыбы органы исполнительной власти края и сами общественники из числа КМНС отмечают увеличение числа так называемых лже-общин – объединений, которые приписали себя к той или иной малочисленной народности Севера. Цель таких людей – сугубо утилитарная, связанная с получением прибыли от реализации добытых на льготных условиях водных биоресурсов.

Михаил Дегтярев обратил внимание активистов, сотрудников министерства природных ресурсов, курирующих взаимодействие с общинами, представителей научной общественности на то, что действующие нормы приняты на федеральном уровне. Для того чтобы не были ущемлены интересы коренных народов, необходимо как четкое соблюдение закона, так и более тщательная, точечная работа на краевом уровне.

- Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока наделены в России особым статусом, в основе которого – неразрывная связь с окружающей природной средой. В этой связи возможность обеспечивать себя, используя природные ресурсы в местах исконного проживания, для коренных народов – ключевой фактор традиционного образа жизни, - подчеркнул врио главы региона. – Надеюсь, наше активное взаимодействие позволит определить первоочередные вопросы, требующие решения, и устранить формализм.

А во время личного приема жителей края, который Дегтярев провел по поручению президента Владимира Путина, тоже говорили о воде. Одно из обращений касалось проблемы затопления водами реки Гнилая Падь в районе поселка имени Горького земельных участков и домов, где живут, в том числе, и многодетные семьи.

Местные жители сами провели расследование и выяснили, что причинами потопов является сильно засоренная бесхозяйная водопропускная конструкция через реку, которая одновременно служит техническим мостом для местной птицефабрики и дачникам ближайшего общества садоводов.

С другой стороны, из-за отсутствия очистных сооружений в районе пос. Горького в эту реку сливаются неочищенные стоки, что также неблагоприятно влияет и на паводковую, и на экологическую ситуацию.

Михаил Дегтярев внимательно изучил комплекс проблем и дал поручение мэру города найти общий язык с собственниками сельскохозяйственного комплекса «Племптицезавод «Хабаровский», чтобы они помогли в очистке водопропускной конструкции, которую активно эксплуатируют.

- Что касается очистных сооружений для поселка имени Горького: этот проект, стоимость которого оценивается в сумму более 1 млрд рублей, надо заявить во все возможные федеральные программы. Увяжем его с комплексной застройкой микрорайона, - поручил Михаил Дегтярев.

Вообще, на прошедшей неделе вокруг рек крутилось многое. Паводок, добыча рыбы, транспорт. Дегтяреву пришлось разгребать бардак со строительством новых судов, предназначенных для речных перевозок.

После осмотра цехов Хабаровского судостроительного завода Михаил Дегтярев провел совещание по развитию тех самых перевозок. На стапелях завода стоят два недостроенных пассажирских судна проекта А45-2, которые планировалось задействовать на речных маршрутах. Однако из-за ошибок в проекте работы остановились, а смета существенно увеличилась. Планируется, что после доработки проекта достройка будет осуществлена с помощью лизинговых схем.

- История с судами этого проекта требует определенных кадровых выводов. Это, конечно, безобразие. Мы их в любом случае будем достраивать, чтобы в конечном итоге они долгие годы служили людям. Но к новым заказам необходимо относиться более скрупулёзно, тщательнее просчитывать экономическую составляющую, - отметил врио губернатора края.

Практически завершены работы и по пассажирскому судну на воздушной подушке, которое также может быть задействовано для речных перевозок в крае. Помимо обновления парка судов, в регионе также планируется оптимизировать систему эксплуатации речных перевозок, создав краевого оператора.

- Развитие речных перевозок – наш безусловный приоритет. В существующих климатических и географических условиях транспортную доступность необходимо повышать в интересах людей. В ходе рабочих поездок по краю я лично в этом убедился. Будем расширять маршрутную сеть и обновлять флот. Для этого необходимо максимально использовать возможности Хабаровского судостроительного завода. Предприятие будем поддерживать, - сказал Михаил Дегятрев.

От технологий судостроения к технологиям виртуальным. На встрече с представителями краевого бизнеса обсуждался вопрос по созданию в Хабаровске технопарка. Запрос у бизнеса по созданию такой площадки есть. В Хабаровском крае уже есть компании, занимающиеся компьютерной графикой и имеющие успешный опыт работы со студией «Союзмультфильм» и зарубежными партнерами. По оценкам экспертов, объем отрасли в крае к 2024 году составит более 5 млрд рублей.

Площадь технопарка составит не менее 5 тыс. кв. м, обеспеченных технологическим оборудованием и инженерной инфраструктурой. Михаил Дегтярев поручил как можно скорее подобрать земельный участок.

Для реализации этого проекта потребуется от 350 до 500 млн рублей. Источники финансирования - средства частных инвесторов и субсидии из федерального бюджета в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Власти региона направили в Минэкономразвития России заявку о предоставлении субсидии.

Ну и семейное. С пользой для региона. Михаил Дегтярев вместе с супругой осмотрел экспозиции Дальневосточного художественного музея.

Михаил и Галина Дегтяревы впервые побывали в залах ДВХМ. Директор музея Валентина Запорожская провела ознакомительную экскурсию и показала самые знаковые экспонаты из собраний галереи.

Уникальные полотна в Хабаровске появились, в том числе, и благодаря поступлениям из запасников Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Эрмитажа. В ДВХМ можно увидеть подлинники кисти Гарофало, Веронезе, Тициана, Шишкина, Репина, Айвазовского.

Но не меньшее количество произведений изобразительного искусства хранятся в запасниках. Чтобы показать посетителям всё, по оценкам специалистов нужно примерно в 2-3 раза увеличить площади выставочных залов. Об этом Михаилу Дегтяреву рассказали сотрудники музея. О существующей проблеме главе региона ранее уже докладывал министр культуры края Юрий Ермошкин. Также остро стоит вопрос реставрации нескольких полотен западных и русских мастеров.

- Благодарен работникам музея за сохранение уникальной коллекции. Дальневосточный художественный музей – настоящая жемчужина Хабаровского края. Безусловно, такие фонды заслуживают того, чтобы их видели все жители региона, чтобы картины не хранились в запасниках. Это потребует значительных финансовых затрат, и заранее обещать что-то было бы безответственно. Будем искать варианты решения этой проблемы, возможно, привлекать средства меценатов, - сказал Михаил Дегтярев.

Евгений Постышев