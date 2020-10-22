В селах Хабаровского края строят спортплощадки и садят кедры

В конце сентября в районах края сдали несколько общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по направлению федерального проекта «Формирование современной городской среды». Открылись новые территории.

В Некрасовке Хабаровского района привели в порядок площадь Славы, где заменили покрытие, высадили газоны, а также поставили кованые кашпо для цветов. В Ильинке сдали сразу два объекта благоустройства: площадь у местного Дома культуры и баскетбольную площадку. В Бычихе появилась обновленная площадь.

- У нас раньше здесь матрешки стояли. Но за давностью лет все стало приходить в негодность, особенно брусчатка, - рассказала глава поселения Бычиха Татьяна Челаева. - К тому же на площади не было водоотведения, постоянно стояла вода, каждый раз нам приходилось срезать с покрытия пласты земли с глиной.

Когда стало известно, что поселение попало в федеральный нацпроект «Жилье и городская среда», сразу приняли решение благоустроить центральную площадь. Матрешек отреставрировали и перевезли на территорию эстетического центра. Их место заняла другая, уже топиарная фигура (зеленая ландшафтная скульптура) – рука, которая держит глобус, а на нем выделяется зеленая точка – Бычиха.

- На площади поставили лавочки, урны. Объект обошелся нам в 1,5 миллиона рублей. Мы даже не ожидали, что здесь будет гулять столько людей. Замечательно, что есть проект, своими силами мы бы не справились. Третий год участвуем в программе. Скажем так, очень много лет на поселение не обращали внимания, а теперь село постепенно приобретает современный цивилизованный вид, - отметила Татьяна Владимировна.

По словам главы, жители стали активней. Когда люди увидели своими глазами, что благоустроить село - это реально, они даже с каким-то азартом стали принимать участие в рейтинговом голосовании. Тем более сельчане теперь понимают: они сами принимают решение, что в селе изменить, построить, обустроить. В прошлые годы в рамках нацпроекта обустроили муниципальный рынок, аллею, дворовые территории.

В Тополевском поселении сдали несколько общественных территорий. В Заозерном оборудовали спортплощадку. На этом месте стояла хоккейная коробка, построенная два года назад на средства федерального бюджета и деньги населения по другому проекту. Установленную на грунте коробку демонтировали, заасфальтировали основание, поставили скамейки, провели освещение.

- Это многофункциональная площадка: летом футбол, баскетбол, волейбол, зимой хоккей. В Матвеевке мы обустроили аллею Памяти. Этот объект у нас долгоиграющий, начали еще шесть лет назад, - рассказал глава Тополевского поселения Виталий Заярный. - Обустроили сквер, памятник, проложили тротуар, дорожку возле водоема, провели освещение, оборудовали концертную площадку, установили баннеры, посвященные участникам Великой Отечественной войны.

На аллее высадили кедры, около которых стоят таблички с именами родственников героев войны, высадивших дерево. За два года в поселении в рамках федерального проекта обустроено несколько общественных территорий. Реконструировали стадион возле школы, асфальтировали дорогу к зданию соцзащиты, установили воркаут-площадку, детскую площадку с мягким покрытием. Благодаря нацпроекту в Тополево заработал храм, территория вокруг которого долгое время находилась в запущенном состоянии. Вокруг него выложили брусчатку, установили забор, провели свет, поставили беседки.

По словам Виталия Викторовича, средства в рамках нацпроекта – существенная помощь селам. Бюджет поселения составляет 47 миллионов рублей, а по программе только в прошлом году было выделено 10 миллионов рублей. В рамках нацпроекта уже в следующем году селяне получат 4,7 миллиона рублей, которые пойдут на строительство детской площадки с тренажерами в Заозерном, Матвеевке, спортивной площадки в Тополево. В Ильинке сдали сразу два объекта благоустройства: площадь у местного Дома культуры и баскетбольную площадку. На площадь район получил 1,61 миллиона рублей федеральных средств, а на спортивную площадку – 1,33 миллиона рублей.

В рамках «Жилье и городская среда» обустраиваются объекты во всех районах края. К примеру, в Переяславке района имени Лазо сдали площадь перед Домом культуры, пешеходную зону по улице Авиаторов и памятный знак у Дома офицеров в бывшем военном городке, установили видеонаблюдение. Везде проложили тротуарную плитку и брусчатку, установили фонари, поставили скамейки и урны. Много сил, времени и средств ушло на выравнивание грунта и установку водоотведения. На это по нацпроекту район получил почти 4,5 миллиона рублей.

По словам главы Переяславки Сергея Кошкарева, открытие объектов стало для жителей настоящим событием. Дом культуры и памятный знак в Переяславке-2 пришли в запустение давно. Люди перестали верить, что все это можно привести в порядок: поселкового бюджета на все не хватает. К концу сентября центр Переяславки-2 вновь стал ухоженным, как это было 30–40 лет назад.

В поселке Солнечном отремонтировали сквер по улице Ленина. Там полностью заменили покрытие центральной зоны и пешеходных дорожек, установили урны и скамейки, в том числе для инвалидов-колясочников. Работы обошлись более чем в 850 тысяч рублей. Также в этом году по нацпроекту в поселке отремонтируют площадку у Дома быта и «Олимпийский дворик».

Не остался в стороне Комсомольский район. В селе Новый Мир благоустроили центральную площадку: уложили брусчатку, установили вазоны с шарами из искусственного самшита, провели освещение, подключили видеонаблюдение. Обошлось это в 1,47 миллиона рублей из федерального бюджета. В Богородском Ульчского района обустроили пешеходную зону, установили арт-объект в виде сердца, акустическую систему и даже дали название «Дорожка для своих».

Всего в Хабаровском крае в рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 118 общественных пространств (большая часть уже реализована), на что из бюджетов всех уровней направлено около 400 миллионов рублей, 362 - из федерального. В планах на 2021 год благоустроить не менее 102 площадок в 53 населенных пунктах края.

Юлия Рудакова