Хабаровчан грабят волонтеры-химики – информация из соцсетей

В сети WhatsApp появилась информация, что грабители освоили новый метод преступления. Цитируем (орфография и пунктуация сохранена).

«ВНИМАНИЕ…!!! Пожалуйста, предупредите своих родных.., близких и знакомых!!! Предупреждение!! Новый вид криминального ПРЕСТУПЛЕНИЯ сейчас. Ходят «волонтеры» от различных партий… от двери к двери, раздавая маски. Они говорят, что это инициатива местных властей. Просят вас «примерять» маску.., если «подойдет».., то «дадут» 3-5 шт. … в зависимости от количества членов семьи… МАСКА ПРОПИТАНА химикатом с наркотическим действием… Человек просто «отключается»… Доступ в квартиру свободен… (происходит ограбление…)… НЕ ПРИНИМАЙТЕ маски от посторонних лиц… Помните уровень преступности сейчас «зашкаливает». БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ..!!!»

Основная масса пользователей социальных сетей подвергла насмешке данное «предупреждение». Смех у людей вызвала не только вопиющая безграмотность и обилие знаков препинания, но и явно бредовый метод «ограбления». Впрочем, некоторые юзеры согласились с тезисом, что некоторые преступники действительно могут прикидываться волонтерами.