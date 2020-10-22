В Комсомольске-на-Амуре разворачивают дополнительный «ковидный» госпиталь

Госпиталь откроется на базе «Городской больницы №4», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Готовность 4-й больницы оценила комиссия краевого минздрава. Здесь планируют развернуть более 200 коек для лечения пациентов с подтверждённым и вероятным диагнозом Covid-19.

Сейчас подготовительные мероприятия. Пациенты, находящиеся на лечении, будут выписаны или переведены в другие медучреждения, продолжающие оказывать плановую и экстренную помощь комсомольчанам.

« Необходимость развёртывания дополнительных мест вызвана нарастающим количеством случаев заболевания коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Система здравоохранения должна быть готова к приёму новых пациентов», — сообщили в краевом минздраве.

Сейчас в Комсомольске-на-Амуре инфекционный госпиталь развёрнут на базе «Городской клинической больницы №2», он рассчитан на 400 мест.

За минувшие сутки в Хабаровском крае было зарегистрировано 158 новых случаев коронавируса, 90 человек выздоровело, летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Больше всего заболевших — 99 случаев в Хабаровске, в районе им. Лазо — 28, в Комсомольске-на-Амуре за минувшие сутки подтверждено 15 случаев, В Хабаровском районе – 8, в Верхнебуреинском – 7, и единичный случай в Комсомольском районе

Всего с начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 14338 случаев Covid-19, 10619 человека выздоровело, 3596 находятся на лечении, из них в стационаре 1695, амбулаторно 1901. Скончались 123 человека.