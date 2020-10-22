В Хабаровском крае проиндексируют 9 социальных выплат

Власти Хабаровского края продолжают усиливать направление социальной политики. По инициативе главы Хабаровского края Михаила Дегтярева подготовлены и внесены в Законодательную Думу два новых законопроекта: «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае» и «О детях военного времени».

Первый закон позволит установить единые подходы к порядку предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, позволит усилить информированность населения, упростит понимание и удобство правоприменения. Благодаря второму закону, 60047 жителей края, которые в детстве испытали на себе тяготы и лишения Великой Отечественной войны, получат дополнительные преференции.

Михаил Дегтярев неоднократно подчеркивал, что для него «социалка» является одной из наиболее приоритетных сфер. Так, на прямую поддержку населения в 2020 году потрачено на 40% больше средств (19,4 миллиарда рублей), чем выделялось ранее.

Врио губернатора распорядился об индексации 9 социальных выплат. Уже со следующего года пособия на ребенка, краевой материнский капитал, ежемесячная выплата региональным льготникам, выплаты пенсионерам по возрасту и специалистам сельской местности будут увеличены на 4%.

Успешно реализована новая мера ежемесячной поддержки семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно. Получателями ежемесячного пособия в размере 50% прожиточного минимума (7590,5 рублей) являются 37 тысяч семей на 44 тысячи детей.

Более 100 миллионов рублей направлено на проведение капитального ремонта и улучшение материально-технической базы 29-ти учреждений социальной защиты населения. Еще в сентябре правительство края утвердило план мероприятий по развитию в регионе стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами.