Хабаровский фонд соцстрахования включился в борьбу с COVID-19

Для всех отъезжающих на лечение, особенно для федеральных и региональных льготников, сотрудники Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования РФ разработали специальную инструкцию. В идеале, если ей следовать, то можно к минимуму свести риск подхватить импортную заразу в местах получения лечебных услуг.

Трехстраничную методичку выдают «счастливчикам» строго под подпись. Об этом мне поведал один из них, несколько лет пользующийся услугами ФСС.

Познакомились случайно: ехал в автобусе, впереди сидящий гражданин читал документ и очень непосредственно выражал эмоции - хмыкал, кряхтел, втихомолку, не совсем литературно, комментировал. Заглянул через плечо: может, очередная листовка от оппозиции или старые монологи от сатирика Задорнова? Оказалось, что сосед перечитывает весьма серьезную бумагу с подписями, печатями и штампами. Так и познакомились с обладателем инструкции «за здоровое лечение».

Сотрудники ФСС с места в карьер честно предупреждают: «…при приеме в санаторно-курортную организацию и в последующем не реже одного раза в день проводится термометрия. В случае выявления повышенной температуры или иных признаков ОРВИ (выделено мной. – Авт.) гражданин льготной категории изолируется».

Тут я чуть не заржал, аки тот конь, на весь автобус. Просто вспомнились ситуации при посещении пары казенных присутственных мест. В одной конторе первый дистанционный термометр не сработал, второй агрегат два раза показал у меня температуру остывающего тела – 34,2 градуса! Ничего, проканало, все посмеялись и меня пропустили. В другом случае одним и тем же термометром четыре раза (!) снимали температуру с различных участков тела. И только один раз градусник пискнул. Но мне показания табло так и не продемонстрировали: сзади толпа уже напирала. В большом волнении за свое реальное здоровье прошел на встречу с «первым лицом».

Мой собеседник рассказал историю, как он возвращался из поездки в 7-ю столицу. В вагоне сотрудник поездной бригады проверял у всех температуру - быстро и без комментариев, опять же не демонстрируя показания. Причем, по словам собеседника, в соседнем купе, где почтенные матроны попросили показать результаты замера, проводник быстро свернул дискуссию. «Так что я теперь в поездки на длинные расстояния или при посещении учреждений стандартный стеклянный градусник, что под мышку в детстве совали, с собой беру. Мало ли что», - говорит пассажир. О! Хорошая мысль, надо и мне сей девайс в свое оснащение внести. Лучше пять минут потерять на сверку показаний, чем потом в обсервер присесть на пару недель.

И это будет правильно. А то чуть что не так - и добро пожаловать в изоляцию! В ситуации с моим собеседником это еще и денежные потери. Именно так и указано в инструкции ФСС: «…в случае отказа санаторно-курортной организации в заселении из-за нарушения рекомендаций обеспечение бесплатным проездом к месту лечения и обратно не осуществляется».

По словам собеседника, стандартный набор документов для получения льготного лечения не вызывает проблем: «Тут все как обычно. Но будет проблема с одним пунктом – о получении справки или отметки в пакете документов об отсутствии контакта с больным коронавирусной инфекцией COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданной медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда. Не повезло с местом проживания - база КАФ. Ранее неспешно, пешком, минут за 15 мог прийти в 10-ю больницу и получить все нужное. Теперь за вышеуказанными документами надо ехать в Березовку. Как минимум с двумя пересадками придется добираться», - уточняет федеральный льготник. И не факт, что получится с первого раза.

Так, может, с такими-то заморочками стоит отказаться от благодати – санаторного лечения на 18 дней?

«Не хотелось бы. По медицинским показаниям мне раз в год в обязательном порядке надо пройти лечение по профилю. Иначе есть реальный шанс загнуться через пару-тройку лет, - сокрушается собеседник. - Так что выбора нет. Придется следовать пунктам инструкции».

Особенно хорош пассаж о средствах защиты: «…маски и перчатки используются в закрытых помещениях в присутствии других людей для защиты органов дыхания (с учетом смены маски не реже чем один раз в 3 часа). Собеседник хмыкает: « Я хотел бы видеть, как ЭТО будет в столовой. Одной рукой держим ложку, другой, когда инструмент подносим ко рту, маску то сдергиваем, то надеваем?».

Не знаю, не знаю, как это все будет в реале. Но инструкции пишутся не зря: «…групповые процедуры проводятся с соблюдением режима социального дистанцирования, при невозможности – отменяются». Вполне возможно, что так и надо. Тем более что в заключение сотрудники честно предупреждают: «…Фонд социального страхования не несет ответственности в случае заражения новой коронавирусной инфекцией граждан льготной категории в период их нахождения в санаторно-курортной организации».

Я с таким гражданином обменялся телефонами и адресами электронной почты. Попросил его фиксировать все заморочки, что могут возникнуть для приезжих и принимающей стороны в процессе оздоровления нации и на фоне борьбы с «ковидлой злой». Мало ли что, вдруг и я доживу до того времени, когда смогу воспользоваться услугами Фонда? Хочется верить. Еще великий канцлер Германии Бисмарк, во время оно, говаривал: «Я предпочитаю делать выводы из ошибок других». И по-прежнему актуален лозунг: «Не болейте и будьте бдительны»!

За здоровье нации переживал Эдуард Попов