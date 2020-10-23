В Хабаровске возле штаба ВВО поставили «ремлетучку»

К 45-миллиметровым противотанковым орудиям, что стоят на главном входе в здание штаба (ныне не доступны для осмотра), и танку МС-1 прибавились две небоевые экспозиции - «Воинам-ремонтникам» и «Воинам-тыловикам».

Два монумента открыли без помпы, шума, оркестров и юнармейцев. Посреди небольшого сквера, что тянется вдоль всего здания штаба, установили образцы техники. В память о работе бойцов небоевых подразделений поставили машину-«ремлетучку» и чуть далее - полевую кухню. Мы с коллегой долго ходили вокруг да около автомобиля на постаменте, пытаясь понять, что это за техника и из какой эпохи. Но плюнули на все условности и перелезли через низенький заборчик. Ба! Знакомые все образцы! Базой для памятника «Воинам-ремонтникам» послужила основа послевоенного автомобиля ГАЗ-52 (или все-таки 53 модель?) с некоторыми запчастями от иных изделий отечественного автопрома.

Сверху на послевоенное шасси водрузили как бы кабину и как бы будку по мотивам изделий военных лет. Мило получилось, похоже на реальную ремлетучку на базе легендарной полуторки - ГАЗ-АА. Коллега все время бухтел, что и гайки не те, и жалюзи «пиленные», и решетка радиатора у ГАЗ-АА была иная. Он бы еще до рессор докопался и до руля с приборной панелью! Пришлось знатока отечественного автопрома ткнуть в табличку – «Воинам-ремонтникам» и пояснить, что не музейный экспонат. А памятник типа парковой скульптуры, но в военно-полевом исполнении. Возможны те или иные интерпретации. За конкретными образцами аутентичной военной техники шагом марш в Военно-исторический музей на улицу Шевченко!

Зато второй экспонат не вызвал никаких нареканий. Послевоенная полевая кухня КП2-48 – двухкотловая, бывшая в употреблении. Кто в «непобедимой и легендарной» выходил в поле, тот знает, что такое горяченькое, густое и наваристое из котелка хлебать, а не сухой паек грызть. Да сверху сладким чаем заполировать! И все приготовлено реальным поваром, таким, чью скульптуру поставили рядом с кухней. Смотришь на этого дядьку в ватнике и белом переднике с половником в руке и веришь! Прав был наш замполит: «Прежде чем с бойца спрашивать, его надо накормить и снарядить».

Возвращаешься к памятнику «Воинам-ремонтникам» и думаешь: почему бы и у автомобиля-«технички» не поставить ростовую скульптуру бойца-ремонтника, а? Этакого ухаря-мастерового, но в форме - в сбитой на ухо пилотке, в замасленном комбинезоне, с ветошью в руках? И чтобы гаечные ключи торчали из наколенного кармана и во-о-от такая кувалда рядом - без нее и родного русского слова ничего не отремонтируешь в наших полевых условиях. Военные, дарю идею.

Респект и уважуха вам, отцы-командиры и бойцы из управления технического и тылового обеспечения ВВО! Первым – за грамотную идею, вторым – за техническое воплощение. Теперь осталось «просочиться» в хороший музей ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», что был организован в этом году. Судя по немногочисленным фотографиям, там интересные экспонаты представлены, особенно вещевое имущество, обмундирование и снаряжение.

Остальным службам ВВО хочется пожелать подтянуться к нужному и полезному делу улучшения имиджа Вооружённых сил. Не одними плакатами же вести нужную работу по политико-массовой работе. Взять бы и поставить в открытый доступ у штаба артиллерийские системы различных калибров, автомобили и бронетанковую технику. Да мало ли чего нужного и интересного для всеобщего показа можно найти в закромах армии. Одна выставка «крупногабаритного» во внутреннем дворике штаба чего стоит!

Андрей Дунаевский

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