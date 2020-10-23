Большая вода уходит из жилых домов в Хабаровском крае

Число подтопленных объектов сократилось на 14 жилых домов, 39 земельных и приусадебных участков, четыре отрезка дорог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

За минувшие сутки полностью ушла вода из подтопленных домов в селах Болонь и Омми в Амурском районе. Также не осталось воды на приусадебных участках в селах Везнесенское Амурского района, Селихино и Верхняя Эконь в Комсомольском районе.

В Комсомольске-на-Амуре вода остаётся на территории одного жилого дома, 81 приусадебном и 56 дачных участках, а также в подвалах двух социально значимых объектов и 18 многоквартирных домов.

В Комсомольском районе остаются подтопленными территории в 8 населенных пунктах, где вода еще остаётся на 16 земельных участках и 10 участках местных дорог и проездов.

По состоянию на утро 23 октября всего в Хабаровском крае сохраняются подтопления в 40 населенных пунктах в семи муниципальных образованиях, где вода остается в одном жилом доме (мкр. Хорпинский Комсомольска-на-Амуре), на 316 земельных, приусадебных и дачных участках и 42 участках внутрипоселковых дорог.

В Хабаровске в зоне паводка остались только островные территории — 48 дач на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. В Хабаровском районе с дальнейшим снижение уровня воды на реках продолжает сходить вода с территорий в п. Сергеевка, где осталось подтоплено только три дачных участка. На сегодняшний день всего в муниципальном районе в шести населенных пунктах вода сохраняется на 101 приусадебном и земельном участках, семь участках дорог.

В Нанайском районе в четырех населённых пунктах отмечаются подтопления на одном земельном участке и трех участках местных дорог.

В Амурском районе полностью освободилось от паводка села Бельго и Вознесенское. В оставшихся четырех населенных пунктах района отмечаются подтопления на территории одного приусадебного и шести дачных участков и на пяти участках дорог.

В Ульчском районе обстановка за стуки без изменений. Всего в 16 поселках и селах района подтопления сохраняются на территории шесть земельных участков и 17 участках внутрипоселенческих дорог.