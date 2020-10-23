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Минздрав Хабаровского края объяснил дефицит лекарств в аптеках
В аптеках Хабаровского края, как и других регионах, в настоящее время наблюдается дефицит противовирусных лекарственных препаратов и антибиотиков.
В официальном релизе от ведомства говорится, что частично это связано с рядом причин:
а) значительный увеличение спроса на данные группы лекарств.
б) проблемы запуска системы маркировки лекарственных средств — переоборудование заводов, нестабильная работа системы передачи данных.
в) рост затрат фармацевтических производителей, связанный с маркировкой привел к необходимости перерегистрации цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты, что привело к временному вымыванию этих препаратов из оборота.
К 23 октября КГБУ «Фармация» получила с завода «Дальхимфарм» партию азитромицина и левофлоксацина – препаратов наиболее часто назначаемых при лечении осложнений коронавирусной инфекции, в настоящее время идет распределение по аптекам.
Также заключены договоры на следующие поставки данных препаратов в начале и середине ноября.