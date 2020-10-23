Прокуратура потребовала блокировать сайт с признаками финансовой пирамиды в Хабаровске

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Прокуратурой города Хабаровска в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, имеющий признаки «финансовой пирамиды», сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что сайт https//maxitrade.com зарегистрирован и размещен за пределами Российской Федерации, его деятельность направлена на привлечение денежных средств граждан на безвозвратной основе.

Кроме этого, в производстве следственных органов находится уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), то есть хищении денежных средств гражданина, который с использованием этого сайта в 2019 году переводил денежные средства на площадке криптовалютной брокерской компании, без реальной возможности их возврата.

Прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, размещенной на сайте https//maxitrade.com запрещенной к распространению.

Решением Центрального районного суда Хабаровска требования прокурора удовлетворены. После его вступления в законную силу Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу сайт будет заблокирован.

Решение суда в законную силу не вступило.



