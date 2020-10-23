Необходимо чувствовать, что происходит в каждом дальневосточном регионе — Юрий Трутнев

В рамках рабочей поездки на Дальний Восток зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Нерюнгри совещание о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как напомнил вице-премьер, главой государства и правительством РФ был принят ряд мер по антикризисной поддержке регионов, в том числе государственных предприятий, малого и среднего предпринимательства, населения и здравоохранения, сообщает пресс-служба полпреда.

«Я обязан не просто понимать, а чувствовать, что происходит в каждом регионе Дальнего Востока. Сейчас ситуация непростая. Все человечество и наша страна, и Якутия борются с коронавирусом, который влияет на экономику, социальную сферу, жизнь и здоровье людей. Мы видим целый ряд последствий в экономической сфере. Мы выбрали место для проведения совещаний не случайно. В Нерюнгри реализуются проекты группы компаний «Колмар». Реализуются успешно. Это один из первых крупных инвестиционных проектов, который получил механизмы федеральной поддержки – территории опережающего развития, инфраструктурную субсидию. Могу сказать, мы дали такую поддержку не зря. Компания динамично развивается, создает рабочие места, строит новые обогатительные фабрики в рекордные сроки. Мы также встречались с другими инвесторами ТОР, которые создали ряд новых производств. Все эти проекты тоже важны, потому что благодаря им люди получают работу, а в регион поступают новые денежные средства», – отметил Юрий Трутнев.

Поддержка регионам ДФО по недопущению распространения новой коронавирусной инфекцией оказывается институтами развития Дальнего Востока. В этом году Фонд развития Дальнего Востока в рамках программы помощи регионам Дальнего Востока в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, которая была реализована по поручению Юрия Трутнева, передал Республике Якутия 70,2 тыс. респираторов, 28,7 тыс. защитных очков, 50,7 тыс. комбинезонов, 16,2 тыс. пар перчаток.

Обсуждались дополнительные меры поддержки региона. Юрий Трутнев поручил Министерству здравоохранения РФ рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.

«Якутия – особая республика. Она очень большая. Расстояние между населенными пунктами такие, что сложно обеспечить качественную быструю медицинскую помощь. Особенно по отношению к такой сложной болезни как коронавирус. Сроки тестирования, когда тесты приезжают в лабораторию и возвращаются обратно, достигают 7-8 дней. А за это время течение болезни может измениться к худшему. Будем работать с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Надо принимать дополнительные решения. Либо разворачивать дополнительные лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку. Надо обеспечить получение результатов тестирования не более чем через три дня. Якутии надо оказать помощь медикаментами. В борьбе с коронавирусом мы все должны работать совместно, работать коллективно», – заметил вице-премьер.

Он дал ряд поручений профильным федеральным органам исполнительной власти, направленных на предоставление региону дополнительных медицинских средств и оборудования, проработке вопросов лечения больных коронавинусной инфекцией и принятию превентивных мер для недопущения распространения инфекции.

Рассматривалась социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Якутии. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал – на 39,2%. Объем строительных работ снизился на 52,6%. Индекс оборота розничной торговли – на 10%. Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2020 года вырос до 5,8%.

Вице-премьер дал поручение министерству финансов РФ провести анализ социально-экономической ситуации в Якутии и совместно с региональным правительством представить предложения по мероприятиям, направленным на увеличение сбалансированности бюджета.

«У Якутии образовался ряд выпадающих доходов. Это связано и с снижением показателей ряда добывающих компаний, в том числе крупного налогового плательщика региона – компании «АЛРОСА». Естественно, есть дополнительные расходы, которые бюджет республики, как и бюджет всех других субъектов, несет в связи с недопущением распространения коронавируса. Это надо учесть в методиках. Ряд доходов лечебных учреждений выпадает в связи с снижением уровня оказания регулярной медицинской помощи. Места заняты больными коронавирусом. Надо сделать так, чтобы медицинские учреждения не становились слабее в этой ситуации. Наоборот, необходимо, чтобы они были сильными. Но в целом, по итогам прошедшего обсуждения был сделан вывод о том, что бюджет республики в состоянии справиться с теми вызовами, которые существуют. Мы будем следить за ситуацией и помогать, если это потребуется», – сообщил Юрий Трутнев.

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, в сложившейся экономической ситуации необходимо поддерживать дальневосточные регионы.

«Республика Якутия – один из центров добычи и переработки полезных ископаемых в стране, вслед за этим начинает развиваться социальная инфраструктура. Темпы заданы неплохие, и нужно их не упустить. В условиях распространения коронавирусной инфекции наше внимание к проблемам республики должно быть усилено. Люди, их здоровье и благополучие – вот что главное», – отметил он.

Подводя итоги совещания, вице-премьер напомнил об ответственности федеральных и региональных органов власти за достижение поставленных целей по социально-экономическому развитию региона, в том числе о необходимости поддерживать реализацию инвестиционных проектов, благодаря которым формируются новые рабочие места и бюджеты всех уровней получают дополнительные доходы.