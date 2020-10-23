Качественное топливо в каждый бензобак- девиз АЗС ННК

Последнее воскресенье октября уже скоро. В этот день водители смогут сигналить сколько хотят, отправлять друг другу мемы и гифки из интернета. А сотрудники ГИБДД не будут штрафовать шоферов в случае нарушения ПДД – лишь укоризненно пристыдят. Почему так? Все просто – грядет День автомобилиста!

Что такое личный «железный конь»? Это комфорт, скорость и адреналин. Чем качественнее топливо, тем острее ощущения. Поэтому не зря водители заправляют свои машины на АЗС ННК - компании, которой доверяют.

ННК не только реализует на Дальнем Востоке топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Сотрудники компании реально «заморачиваются» проверками своей продукции, чтобы соответствовать общемиров­ым стандартам качест­ва. Могли бы просто продавать бензин, но это уже был бы не ННК. Вот пример - как подсчитали специалисты компании, пока топливо доберется от Хабаровского нефтезавода до бензобака потребителя, метрологические службы предприятий ННК проводят порядка 80 анализов!

Да и сам завод идет в ногу со временем. После вхождения в Группу компаний ННК, на нем была проведена масштабная модернизация. Теперь его можно назвать одним из лучших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.

Также ННК заботится о комфорте водителей. Для всех на любой АЗС компании найдется удобный сервис. Тут и кафе-зоны, и внимательные сотрудники, и акции для постоянных покупателей. Такие удобства давно стали отдельной «фишкой» ННК, эдаким брендом в бренде.

Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником и желает, как говорится, зеленого света, ровных дорог и правильных заправок!