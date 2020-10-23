Новости
Качественное топливо в каждый бензобак- девиз АЗС ННК
Последнее воскресенье октября уже скоро. В этот день водители смогут сигналить сколько хотят, отправлять друг другу мемы и гифки из интернета. А сотрудники ГИБДД не будут штрафовать шоферов в случае нарушения ПДД – лишь укоризненно пристыдят. Почему так? Все просто – грядет День автомобилиста!
Что такое личный «железный конь»? Это комфорт, скорость и адреналин. Чем качественнее топливо, тем острее ощущения. Поэтому не зря водители заправляют свои машины на АЗС ННК - компании, которой доверяют.
ННК не только реализует на Дальнем Востоке топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. Сотрудники компании реально «заморачиваются» проверками своей продукции, чтобы соответствовать общемировым стандартам качества. Могли бы просто продавать бензин, но это уже был бы не ННК. Вот пример - как подсчитали специалисты компании, пока топливо доберется от Хабаровского нефтезавода до бензобака потребителя, метрологические службы предприятий ННК проводят порядка 80 анализов!
Да и сам завод идет в ногу со временем. После вхождения в Группу компаний ННК, на нем была проведена масштабная модернизация. Теперь его можно назвать одним из лучших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России.
Также ННК заботится о комфорте водителей. Для всех на любой АЗС компании найдется удобный сервис. Тут и кафе-зоны, и внимательные сотрудники, и акции для постоянных покупателей. Такие удобства давно стали отдельной «фишкой» ННК, эдаким брендом в бренде.
Группа компаний ННК рада поздравить всех автомобилистов Дальнего Востока с праздником и желает, как говорится, зеленого света, ровных дорог и правильных заправок!