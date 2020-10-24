Десятки поселков в Хабаровском крае пострадали из-за циклона

В 32 населенных пунктах нарушено электроснабжение, без света остались 26 тысяч человек

Хабаровский край сегодня ночью оказался в эпицентре циклона. Как и прогнозировали синоптики, в регионе выпал мокрый снег, при этом осадки прошли практически повсеместно. В итоге сразу в 32 поселках оказалось нарушено электроснабжение. Отключено свыше 5,5 тысяч домов, без света находятся более 26 тысяч человек.

«Аварии зафиксированы в Советско-Гаванском, Нанайском, Солнечном, имени Лазо, Ульчском, Хабаровском, Комсомольском районах, пригородах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Причина везде одна — налипший мокрый снег оборвал провода электропередачи. По каждому поселению местные власти совместно с энергетиками уже организовали ремонты. Но на восстановление потребуется время», — сообщили в дежурно-диспетчерской службе правительства края.

Из-за циклона в Ванинском районе также уже перекрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Паромы Сахалин № 8,9,10 находятся на приколе в Ванино, по портам проведено информирование пассажиров. Кроме того, в связи с гололедом временно ограничено движение автобусов на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре автодороги Р-454 (г. Хабаровск – п. Лидога – п. Ванино, с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре). ГИБДД предупреждает всех водителей об ухудшении ситуации на дорогах. Автолюбителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. Отмечается задержка авиарейсов со стороны Сахалина и из северной части региона.

Ситуация с ликвидацией сбоев электроснабжения находится на контроле в правительстве края. С утра было проведено оперативное совещание с главами муниципалитетов, где произошли аварии электросетей, им даны необходимые рекомендации. По прогнозам синоптиков, действие циклона Хабаровский край будет испытывать до 26 октября.