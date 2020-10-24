Работников закрытого ХЛВЗ нужно трудоустроить — Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев поручил оказать максимальное содействие в трудоустройстве высвобождаемых специалистов ХЛВЗ.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с закрытием Хабаровского ликеро-водочного завода. Собственник – компания «Белуга Групп» — признал работу предприятия экономически неэффективной. Последняя партия водки была разлита в середине октября.

Планируется, что объемы ХЛВЗ заместит завод компании в Приморском крае. Всего на хабаровском заводе трудилось около 70 человек. Часть трудоустроят в логистической компании в Хабаровске, остальным предоставлены все необходимые выплаты в соответствии с законодательством.

«Было время, когда край имел контрольный пакет акций и судьба завода зависела от решения местных властей. Прежним руководством было принято решение полностью передать его в частные руки. В этих условиях, к сожалению, мы не могли повлиять на решение собственника. Хабаровский ликеро-водочный завод имеет не только большую историческую ценность для края. На предприятии долгие годы трудились наши жители. Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на рынок труда. Мы должны оказать максимальное содействие в трудоустройстве специалистов завода, которые остались без работы. Соответствующее поручение дано профильным структурам правительства края», — отметил Михаил Дегтярев.

Краевой минсельхоз запросил у руководства компании «Белуга Групп» список высвобождаемых специалистов для рассмотрения возможности трудоустройства на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Рассмотреть варианты трудоустройства готовы в том числе на пивоваренном заводе компании «Балтика».

Краевой минсельхоз запросил у руководства компании «Белуга Групп» список высвобождаемых специалистов для рассмотрения возможности трудоустройства на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Рассмотреть варианты трудоустройства готовы в том числе на пивоваренном заводе компании «Балтика».

В перспективе на площадях ХЛВЗ собственник планирует разместит музей русской водки.