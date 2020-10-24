В Хабаровске активисты «ЗА ДВИЖ» очистили дендрарий от мусора

Первые деревья здесь начали сажать еще в 1896 году. Теперь это величественные и гордые красавцы, свидетели падения двух империй, очевидцы жизни многих людских поколений. Нас они тоже переживут. Или нет, если мы сами того захотим: будем рубить, сжигать, мусорить, отравлять землю.

А то и просто перестанем ухаживать и заботиться о растениях. Такой выбор ведь более «моральнее», не правда ли? Всего лишь надо не делать абсолютно ничего. И душе спокойно, и вреда природе никакого (правда, и пользы тоже).

В хабаровский дендрарий приходит немало посетителей. Я уверен: среди них много культурных людей. Они гуляют с детьми по аллеям, не мусорят, не портят посадки. Но вот недалеко от входа стоит разломанная скамейка. Когда ее починят? Где те, кто должен следить за порядком?

Возле забора валяются бутылки и жестяные банки. На табличках с названиями кустарников и деревьев порой ничего не разглядеть, так затерты надписи. Зато на фонарном столбе хорошо видно вульгарное «граффити»…

Дальше от входа – больше отходов

Активисты общественного движения «ЗА ДВИЖ!» бросили клич в соцсетях: «А давайте наведем порядок в дендрарии!». Откликнулось немало неравнодушных хабаровчан. В нужное время собрались, разделились, надели перчатки, разобрали мешки и стали собирать мусор.

Чем дальше от входа, тем больше отходов. Там, где парк граничит с гаражно-строительным кооперативом, вообще целое «Эльдорадо хлама». Полиэтилен, бутылки, окурки, банки… Местные автовладельцы, видимо, не прочь избавляться от всего ненужного путем его перекидывания через забор. Хрупкая девушка по имени Дина складывает «презенты» от водителей в мешок.

«Я узнала об этой акции из «Инстаграма», - рассказывает Дина. - Я регулярно участвую в таких инициативах, сдаю вторсырье на переработку. Мне лично не все равно на будущее дендрария и экологии».

На уборку парка люди приходили семьями, приводили друзей. А то и помогали информационно, распространяя информацию в Интернете. Кто не смог посетить мероприятие, расстраивались, спрашивали, когда будет следующее.

«В общей сложности мы собрали и вывезли с территории дендрария целый грузовик мусора! - сообщил представитель движения «ЗА ДВИЖ!» Владимир Чернышов. – Машину мы нанимали на собственные средства. Также оплатили приемку отходов на полигоне. Хочу поблагодарить Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны природы, которое не только взяло на себя сортировку собранного мусора, но и обеспечило всех мешками. Огромное спасибо всем неравнодушным гражданам, которые помогают нашему городу стать лучше и чище!»

Активисты тщательно рассортировали мусор. Для утилизации в приемном пункте раздельного сбора отходов было собрано около 40-50 килограммов стекла, примерно 0,2 кубометра алюминиевых банок, половина кубометра пластиковой тары.

«В городе работает пока единственный стационарный пункт раздельного сбора отходов «Поляна», - рассказал эколог, общественный деятель Владимир Сидоров. - Его уникальность и эффективность состоит в том, что он собирает порядка десяти наименований отходов. За два года нам удалось выстроить логистику с партнерами, которые забирают накопившийся на «Поляне» мусор. В следующем году мы планируем организовать еще два подобных пункта».

Забота о природе

Хороший пример оказался заразителен. Учащиеся детского военно-исторического клуба «Старый солдат» МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» также решили провести субботник на территории дендрария.

Ребята вместе с педагогами занимались благоустройством памятника участникам Великой Отечественной войны (небольшая стела с надписью «Сотрудникам ДальНИИЛХ – участникам Великой Отечественной войны в честь 30-летия Великой Победы» находится недалеко от входа). Учащиеся военно-исторического клуба убрали сухие ветки, листву, мусор. Мешки они перенесли на контейнерную площадку.

Возможно, кто-то скажет, что инициатива активистов «ЗА ДВИЖ!» и «Маленького принца» – лишь капля в море. Мизерный вклад в сохранение природы. Да, капля не сравнится с мощью реки или океана. Но, может, это будет та самая капля, которая насытит землю, и на этом месте потом вырастут прекрасные розы.

Андрей Канев

Фото автора

На территории дендрария растут такие кустарники и деревья, как элеутерококк колючий, сосна могильная, чубушник тонколистный, пузыреплодник смородинолистный, акантопанакс сидячецветковый и многие другие.