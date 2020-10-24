Хабаровская сеть магазинов «Ветеран» еженедельно мониторит свои цены

Гость редакции - Дарья Александровна Бойко, директор сети магазинов «Ветеран» города Хабаровска

- Вы директор сети магазинов «Ветеран». Сколько их в Хабаровске?

- Шесть: на улицах Карла Маркса, Ворошилова, Руднева, Молодежной, Шелеста и в переулке Клубном.

- Это много для нашего города или мало?

- Это немного, если брать в расчет крупные торговые сети, которые растут как грибы. Наша сеть относительно небольшая. Первый магазин открыли на ул. Карла Маркса, а потом в других местах. Решено было, что такие социальные магазины должны быть в каждом районе города.

- Помещения магазинов в муниципальной собственности?

- Помещения магазинов - это собственность Центра инновационных технологий города Хабаровска, а «ЦИТ» -структура администрации Хабаровска. У нас они в доверительном управлении.

- Когда создавали магазины «Ветеран», какие цели ставили?

- Концепция магазинов заключалась в поддержке ветеранов, пожилых людей и социально незащищенных категорий населения. Эта функция реализовывалась путем предоставления социальных цен. Картина изменилась с приходом на рынок крупных торговых сетей. Тем не менее в наших магазинах совместными усилиями с предпринимательским сообществом нам удается сдерживать цены на социальную группу товаров.

- Интересно, за счет чего тогда можно было держать пониженные цены?

- За счет арендной платы. Торговая площадь предоставлялась по льготным ставкам. Со временем руководство было вынуждено скорректировать арендную ставку, так как помещение нужно содержать: растут коммунальные платежи, требуется ремонт помещений.

- А кто ваши арендаторы?

- Всегда приоритет был у местных производителей. Такой подход существует и до сих пор: местные производители в магазинах «Ветеран» преобладают. Более того, есть предприниматели, которые работают с нами с момента основания. В целом мы, конечно, рассматриваем заявки от всех потенциальных арендаторов. Заявку можно подать, обратившись к администрации магазинов.

- Когда начинали работать «Ветераны», народ специально не только приходил, но и приезжал в них за покупками.

- Было такое. В наших магазинах были чуть ли не километровые очереди. Тогда для пожилых людей был бесплатный проезд, они подчас ездили не в один, а в несколько «Ветеранов», сравнивая ассортимент и цены. Приезжали и по несколько раз в день, под завоз продуктов. Как только отменили бесплатный проезд, поток покупателей снизился.

- В этом году сети магазинов «Ветеран» исполнилось двадцать лет. Как ваши магазины подошли к своему юбилею?

- Есть к чему стремиться. Очень высокая конкуренция с крупными торговыми сетями. Но тем не менее наш формат торговли все еще востребован.

На сегодняшний день более сорока предпринимателей осуществляют торговлю в магазинах "Ветеран", также пытаемся развивать ярмарочную торговлю. Одним словом, не стоим на месте.

- В крупных торговых сетях цены ниже?

- Не буду лукавить: да, бывают ниже. У них есть возможность привезти товары очень крупными партиями, за счет чего снижается цена. Наши предприниматели не могут сделать закупки такими крупными партиями, соответственно, и цена на опт у них другая. Но на определенные группы товаров мы сейчас стараемся держать такие же цены, как и в магазинах крупных торговых сетей.

- Получается, что начальная концепция магазина изменилась. Какое конкурентное преимущество у вас сейчас?

- Помимо сдерживания цен на продукты из «социальной корзины», мы продолжаем делать упор на качество товаров. Ведь наш магазин посещают не только покупатели старшего поколения, но и молодые люди, семейные пары, родители с детьми, и всем очень важно купить свежие и полезные продукты. Поэтому у нас каждый день идет завоз свежей продукции. Например, хлеб нам поставляют дважды в день. Каждый день завозится небольшая партия молочной продукции, всегда свежие овощи, мясная продукция, кондитерские изделия.

- Сейчас многие переходят в формат интернет-торговли. Прорабатывали ли вы этот вопрос?

- Мы начали с малого, чтобы оценить отклик потребителей. Сейчас ведем работу в сети «Инстаграм», где выкладываем информацию по самым разным направлениям, в том числе по акциям, которые проводят магазины. Предприниматели регулярно делают скидки, об этом тоже сообщаем в «Инстаграме». Сейчас, например, у нас действует акция на филе минтая и палтуса. Как только станет очевидно, что мы получаем положительный отклик активных пользователей сети Интернет, сможем приступить к развитию онлайн-торговли.

- Как вы определяете, что у вас цены ниже, чем у других?

- Мы еженедельно проводим мониторинг цен. Наши администраторы сравнивают цены как в наших, так и в соседних магазинах. Если оказывается большая разница, то разговариваем с предпринимателями, чтобы они по возможности снизили цены. Кстати, не раз замечали, что представители крупных торговых сетей Хабаровска мониторят и наши цены, после чего корректируют свои.

- У вас цены для всех покупателей одинаковые или, к примеру, по пенсионному удостоверению продадут товар дешевле?

- Такого нет. К сожалению, цена для всех одинаковая.

- Чем еще, кроме цены, вы привлекаете покупателей?

- Не поверите, нашим покупателям (особенно старшего возраста) нравится прилавочный тип торговли, и мы его сохраняем. Они любят поговорить с продавцами «за жизнь», а продавцы помогают выбрать товар, что-то советуют. Одним словом, взаимодействуют. И в этом плане мы конкурируем с сетевой торговлей, где покупатель наедине с собой.

Еще у нас при каждом магазине есть Совет ветеранов. До пандемии мы ставили прямо в магазине стол, за которым собирались бабушки с дедушками и обсуждали свои дела. Это общение. Им оно необходимо. У нас в магазинах стояли стулья для желающих посидеть и поговорить. Когда их убрали во время пандемии, люди расстроились. Сейчас вот опять переходим на удаленный режим работы.

- А была ли у вас доставка во время всеобщей самоизоляции?

- Рассматривали этот вариант. В чем сложность? В каждом нашем магазине работают несколько предпринимателей, у каждого своя касса, у каждого свой товар. При таких условиях за месяц-другой мы просто не успели все согласовать, чтобы организовать доставку по заявкам.

- Какие-то изменения в вашей системе грядут?

- Готовится к открытию новый, уже седьмой магазин «Ветеран» на проспекте 60-летия Октября, в населенном спальном районе возле Дома культуры железнодорожников. А по старым шести магазинам какие изменения? Начинаем менять вывески на новые современные - для привлекательности. В процессе производства единая форма для продавцов. Начинаем с магазина на ул. Карла Маркса проводить ремонт внутри помещения, потом дойдем и до всех остальных. Такие планы на ближайшее время.

- Может, вам сделать «Ветераны» по типу «Елисеевского» гастронома в Москве, чтобы народ приходил туда не только за покупками, но и поностальгировать…

- Мы уже думали. Память об эпохе СССР пока еще жива. И многие вспоминают о тех временах с упоением. Это наша история. И мы обдумываем варианты ее внедрения в нашу сеть магазинов. И в виде своеобразного советского оформления помещений, и в виде особой выкладки товаров в витринах, как делали в те годы.

- А почему бы вам не разнообразить торговлю в «Ветеранах»? Помимо продуктов продавать некие промтовары или товары для дачников – те же семена местного производства…

- В нашем магазине в поселке Горького есть небольшой отдел промтоваров. В магазине на ул. Руднева предприниматель весной временно торгует семенами, когда высокий спрос. Смысл в этом есть - разнообразие привлекает покупателей.

- Сейчас востребован здоровый образ жизни, все больше людей придерживаются правильного питания. Развиваете ли вы данное направление?

- Спрос действительно существует. В магазине на ул. Руднева представлены стеллажи, где есть сладости без сахара, рисовая мука, кунжутное масло и прочие интересные продукты. Такой отдел пользуется спросом. Аналогичные планируем открыть во всех наших магазинах.

- Часть ваших покупателей - все же люди пожилого возраста. Оказываете ли вы им дополнительную поддержку?

- Для пожилых покупателей наши предприниматели ежегодно формируют продуктовые наборы по спискам, которые дают наши Советы ветеранов.

- Давайте поговорим о «доступной рыбе»… В «Ветераны» она поступает?

- Конечно, нашим предпринимателям стараются первым ее дать - наравне с крупными торговыми сетями. Первая горбуша и голец были очень хорошего качества. Потом была просто прекрасная камбала - и по качеству, и по цене. Хорошая была кета, но она быстро закончилась, потому что поступило ее мало. Сейчас снова появилась в продаже горбуша.

- Как доходит до вас «доступная рыба»?

- «Доступная рыба» - это краевая программа. Список рыбодобывающих предприятий дает краевой минсельхоз, у кого из них сколько рыбы и по какой цене. Далее идет договорная кампания, в том числе остро обсуждается вопрос, где забирать рыбу: в Хабаровске, в Комсомольске или в Амурске. Привезти рыбу - это затраты, которые ложатся на предпринимателя.

Мы недавно обсуждали на совещании у врио губернатора, что основная проблема – большие логистические расходы, которые неумолимо влияют на рентабельность. При этом у представителей небольшого бизнеса нет холодильных мощностей, что не позволяет приобретать крупные партии и планировать продажи на долгий срок

- Хорошо, поговорили про рыбу, давайте пару слов скажем и про овощи. А какими овощами вы торгуете?

- У нас свежие овощи. Это фермерская продукция и частично завозная. Предприниматель в магазине «Ветеран» на ул. Руднева заключил договор с тепличным хозяйством «Джей Джи Си Эвергрин», которое поставляет небольшими партиями огурцы и помидоры.

- А пользуются ли спросом фермерские тепличные овощи?

- Еще как! И молодые, и пожилые покупают. Если есть возможность положить на полки местную продукцию, то мы это непременно делаем. По мере развития нашего сельского хозяйства предприниматели всегда стараются закупить продукцию у наших фермеров.

- Если говорить по большому счету, то торговых предприятий у нас предостаточно, даже в избытке. Социальная торговля, созданная двадцать лет назад, безусловно, претерпела изменения на фоне разных экономических факторов. Есть ли будущее у этого направления?

- Выход всегда есть. Социальную торговлю можно и нужно развивать. Для этого необходимо сформировать механизм взаимодействия между представителями власти, предпринимательским сообществом, общественными организациями. Очень хочется, чтобы «Ветераны» процветали, чтобы в них вернулись прежние очереди. Это не просто. Но будем стараться.

Раиса Целобанова

В опросе также принимала участие Ирина Северцева