Большая вода ушла из жилья в Хабаровском крае

В регионе больше нет подтопленных паводком жилых домов

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю, от воды за минувшие сутки освободились населенные пункты Казакевичево, Воронежсое-3, Мичуринское Хабаровского района, Пивань в Комсомльском районе и Омми в Амурском районе.

По состоянию на утро 24 октября года всего в Хабаровском крае сохраняются подтопления в 35 населенных пунктах в 7 муниципальных образованиях, где вода остается на 240 земельных, приусадебных и дачных участках и 38 участках внутрипоселковых дорог.

В Хабаровске в зоне паводка остались только островные территории — 29 дач на островах Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский. В Хабаровском районе в 3 населенных пунктах вода сохраняется на 96 земельных участках, 3 участках дорог.

В Нанайском районе в 4 населённых пунктах отмечаются подтопления на одном земельном участке и 3-х участках местных дорог.

В Комсомольске-на-Амуре вода остаётся на территории 75 приусадебных и 18 дачных участках, а также в подвалах 1 социально значимого объекта и 13 многоквартирных домов.

В Комсомольском районе остаются подтопленными территории в 7 населенных пунктах, где вода еще остаётся на 15 земельных участках и 10 участках местных дорог и проездов.

В Амурском районе в оставшихся 3-х населенных пунктах отмечаются подтопления на территории 5 участков дорог.

В Ульчском районе обстановка за сутки пока без изменений. Всего в 16 поселках и селах района подтопления сохраняются на территории 6 земельных участков и 17 участках внутрипоселенческих дорог.

В населенных пунктах, где вода сошла с территорий, организована работа оценочных комиссий, которые ведут обследование и учет нанесённого стихией ущерба, готовят документы для осуществления выплат населению.