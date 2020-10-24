Из-за циклона без света в Хабаровске — 350 домов

Большая часть жилья — в частном секторе.

Ветром повалило с десяток световых опор в разных районах города, а из-за налипания на провода тяжелых снежных масс произошли многочисленные порывы проводов электросети.

Как сообщил главный инженер ОАО «Хабаровская горэлектросеть» Игорь Суслов, сейчас в общей сложности без света в Хабаровске остаются около 350 домов: более 30 высоток и свыше 300 частных домовладений. Большинство обесточенных объектов расположено в Железнодорожном и Индустриальном районах. Аварий на подстанциях нет, а с рухнувшими опорами и порванными проводами уже разбираются 8 аварийных бригад.

Учитывая погодные условия, все городские аварийные службы и подразделения сферы благоустройства в эти выходные будут трудиться в круглосуточном режиме.

Техника и люди МУПов «Север», «Восток и «Южное» еще с ночи ведут очистку трасс от снежной каши, 8 аварийных бригад ОАО «Хабаровская горэлектросеть» борются с порывами проводов. А сегодня с утра к ним присоединились сотрудники хабаровского «Горзеленстроя»: силами трех бригад они расчищают от упавших деревьев и сучьев проезжую часть и тротуары города.

Во дворах этим будут заниматься управляющие компании. Как сообщил заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Игорь Михайловский, ночью в очистке хабаровских автотрасс были задействованы 19 единиц техники. После утренней пересменки на городские магистрали вышло 40 машин. Сейчас они сгребают с дорожного полотна мокрый снег.

Традиционно в приоритете у дорожников трассы, по которым движется общественный транспорт, остановочные карманы и опасные спуски-подъемы. По словам Игоря Михайловского, вести обширную посыпку улиц песчано-соляной смесью или реагентом сейчас нет необходимости: талая снежная каша удаляется с дороги без проблем. Песком точечно подсыпаются только самые крутые спуски-подъемы и некоторые опасные повороты.