Семья Детгярева намерена вступить в клуб многодетных семей

Врио губернатора Хабаровского края встретился с председателем общественной организации «Союз женщин Хабаровского края» Валентиной Мешковой. Активист рассказала о деятельности своего ОНК. Это, в первую очередь, поддержка материнства и детства.

«Для правительства Хабаровского края поддержка материнства, детства – ключевой момент в нашей стратегии. В этом мы ориентируемся на Президента страны В.В. Путина, который нацеливает органы власти на поддержку семей с детьми. Обратите внимание, как сейчас, в период пандемии, государство помогает гражданам, воспитывающим детей», - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Также врио губернатора сообщил, что вместе со своей супругой готов вступить в клуб многодетных семей «Ландыш», который создан при краевом союзе женщин. Напомним, что Михаил и Галина Дегтяревы воспитывают четырех сыновей. Всю семью глава региона привез в Хабаровск, здесь же он купил квартиру в ипотеку.

Сейчас готов проект соглашения о сотрудничестве между «Союзом женщин Хабаровского края» и региональным правительством. Глава региона предложил подписать его, чтобы работа по нацпрограммам «Демография», «Социальная защита», «Здравоохранение» велась более предметно.