Электроснабжение восстановлено в четырех районах Хабаровского края

В регионе продолжается устранение последствий циклона

25 октября аварийно-восстановительные бригады продолжат работы на линиях электропередачи в поселках Нанайского, Амурского, Солнечного, Хабаровского, Комсомольского районов и района им. Лазо, где электроснабжение отсутствует частично или полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

К ликвидации последствий циклона от территориальной подсистемы РСЧС было привлечено 95 бригад общей численностью 189 человек и 105 единиц техники, в том числе 32 аварийные бригады от предприятий энергосетей. Благодаря оперативным работам было полностью восстановлено электроснабжение в населенных пунктах Вяземского, Советско-Гаванского, Ульчского районов и района им. П.Осипенко.

Движение по автодорогам федерального, краевого и местного значения осуществляется без ограничений. При необходимости в готовности оказать помощь автомобилистам на наиболее сложных участках дорог Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск – Владивосток находятся группы спасателей МЧС России. За минувшие сутки их помощь не потребовалась.

До улучшения погодных условий в Татарском проливе сохраняется временное ограничение движения паромов на переправе «Ванино – Холмск».