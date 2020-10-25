Хабаровская молодежная организация выиграла крупный грант

Активисты общественной молодежной организации «Феникс Амура» на федеральном конкурсе предложили создать передвижную фотовыставку работ известного этнографа Петра Шимкевича. Данная инициатива были признана лучшей в номинации «Сохранение исторической памяти» и получила президентский грант в размере двух миллионов рублей.





Выставка будет состоять из 450 фотографий, сделанных во время путешествий Петром Шимкевичем. На них отражены быт и культура коренных малочисленных народов Хабаровского края.





«Часть снимков сейчас хранятся в восьми музеях России, есть и те, что находятся за рубежом. Предстоит проделать большую работу, чтобы все их разыскать и систематизировать», - рассказали в министерстве природных ресурсов края.





Проект НКО «Феникс Амура» призван повысить интерес жителей края к изучению истории и культуры коренных малочисленных народов региона. Хабаровчане смогут полюбоваться на снимки в краевом музее имени Гродекова.



