Список лабораторий Хабаровского края, делающих исследование на коронавирус

К октябрю обследование прошли более 350 тыс. человек, сообщает официальный сайт регионального Роспотребнадзора.

В настоящее время в крае исследования проводятся на базе ПЦР-лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае», ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора.

Проведение исследований осуществляют также лаборатории КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея», КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», филиал КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер ( Комсомольск-на-Амуре), КГБУЗ «Перинатальный центр», КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический диспансер» (Хабаровск), подведомственных министерству здравоохранения Хабаровского края, а также ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России (Хабаровск).

Также проведением исследований занимаются лаборатории ООО «Ланта», ООО «Юнилаб-Хабаровск», ООО «Виролаб», ЧУЗ «РЖД Медицина», ООО «ДНК».

Для исследований на коронавирусную инфекцию применяются тест-системы, зарегистрированные и используемые в России и обладающие максимально возможной чувствительностью, способные выявлять единичные копии вируса в реакции. Все лаборатории полностью обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса.

К 23-му октября в Хабаровском крае обследование на коронавирус прошли 373 тыс 285 человек, выполнено 376 тыс 262 исследования, в том числе:

— учреждениями Роспотребнадзора 117 тыс 501 человек;

— КГБУЗ «КДЦ «Вивея» — 31 тыс 885 человек;

— КГБУЗ ЦПБСИЗ – 30 тыс 790 человек;

— филиал КГБУ ККВД в Комсомольске-на-Амуре – 13 тыс 633 человека;

— ООО «Ланта» — 73 тыс 795 человек;

— ООО «Юнилаб-Хабаровск» — 67 тыс 369 человек;

— ООО «Виролаб» — 12 тыс 154 человека;

— ЧУЗ «РЖД Медицина» — 11 тыс 920 человек;

— КГБУЗ «Перинатальный центр» — 5 тыс 641 человек;

— ООО «ДНК» — 1 тыс 820 человек;

— ФГБУ «ФЦССХ» — 3 тыс 214 человек;

— КГБУЗ «ККВД» — 1 тыс 786 человек.