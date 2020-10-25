Хабаровский обзор: Егоровна, госпиталь и квадратные метры

Обзор новостей «Молодого дальневосточника ХХI век», вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

Протестующие напали на дочь фаворита Сергея Фургала, звезду хабаровского хоккея с мячом Василия Грановского. Школьница хотела сделать вечерние снимки площади, и, возможно, даже сочувствовала митингующим. Но не тут-то было... Девушку с ее фотоаппаратом чудом не скрутили, в ее адрес сыпали проклятьями.

olga_sukhinina_68 «Здесь дело даже не в том, что на девушку напали, а в том, что народной героиней стала бабушка, нахамившая человеку, который единственный из правительства не побоялся выйти к людям. Она каждый день прекрасно светится перед всеми камерами, рассуждает о делах государственных. И все, кто с любовью и восхищением говорили: «Егоровна», стали пособниками самовозвеличивания параноидальной хабалки. Если такие, как она, - лицо протеста, то нам не по пути».

limuzini_teplohodi_khv «Да просто они уже не знают, чего ожидать, кого на них опять натравят, поговорили бы с людьми власти, и не было бы ничего, а то три месяца игнорят, вот и доводят людей».

tanya_eyelash_ «@limuzini_teplohodi_khv набрасываться на людей с такой истерикой и обзывать «сучкой» - это уже не мирный митинг, а агрессоры, надо разгонять, уже на детей накидываются».

aleks_war_ «То ли еще будет. Зомби. Скоро друг друга жрать начнут».

nata_kara04 «Пенсионный фонд понесло. Зря, конечно. Я хожу на митинги, но это как-то слишком. Бабусяка (Егоровна) хозяйкой положения себя почувствовала, что ли?»

unavis «Да про Фургала забыли уже на этих митингах)».

Стало еще тяжелее…

После посещения краевого инфекционного госпиталя в Хабаровске Евгений Никонов принял решение о срочном развертывании дополнительных коек. Краевой инфекционный госпиталь, действующий на базе 10-й хабаровской больницы, переполнен.

«Количество пациентов, которые обращаются к нам в приемное отделение, возросло в разы. В сутки к нам обращаются от 80 до 120 человек, из них примерно половина госпитализируется, причем госпитализируются пациенты в среднетяжелом, тяжелом и в крайне тяжелом состояниях. Надо сказать, что 10-я больница в Хабаровске переполнена. Мы вынуждены размещать людей в коридорах, на кушетках, потому что по тяжести диагноза мы не можем их отпустить домой. Я хочу сказать, что коронавирус – это не миф, а страшное заболевание, оно сопровождается очень серьезными повреждениями, в первую очередь это легкие. Необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, это эффективно и работает», - рассказал главврач 10-й больницы Александр Калашников.

Евгений Никонов подчеркивает, что коронавирус стал тяжелее, для борьбы с эпидемией необходимо как можно скорее готовить новые места в больницах.

volkov.slava29 «У них математика странная. По их подсчётам, уже полгорода должно болеть».

dashashaposhnikova160716 «А мне интересно - где они персонал брать будут, если в 10-й больнице даже некому работать?»

uruzanothka «Почему никто не задается вопросом: а почему доводят до тяжелых и ср. тяжести случаев? Заболевшие стучатся долго и упорно, пытаясь получить медпомощь на ранних стадиях...»

svetlanapotapova2550 «Это только по ТВ показывают нормальные больницы с новым оборудованием. Вы посмотрите, что делается в небольших городах и поселках, где не ступала нога депутатов. Это просто УЖАС!!!»

Новоселы

В Хабаровске прошло совещание по развитию жилищного строительства. Перед краем в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стоит задача ежегодно вводить в строй не менее 352 тысяч квадратных метров. Сейчас, однако, из-за пандемии федеральный Минстрой снизил показатели.

Тем не менее врио губернатора Михаил Дегтярев намерен добиться, чтобы большинство жителей региона были обеспечены недорогими и комфортными квартирами. Так, в районе микрорайона «Ореховая сопка» распределены площадки среди крупных застройщиков. В ближайшие несколько лет здесь развернется строительство около 1 миллиона квадратных метров жилья. Активно собираются застраивать районы улицы Аэродромной, переулка Брянский, 6–7 микрорайоны. Всего под перспективные стройки определены 42 площадки.

elena_afanasevna1905 «Ну наконец-то! Молодец Михаил Дегтярев».

szhevagina «Да уж - из барака да в общагу, где все общее. Это вот и есть переселение в нормальное жилье».

poliakovanadezhda56 «Да кто уже только нас, аварийщиков, не переселял? Красные переселяли, единороссы переселяли, ЛДПР переселит на кладбище!»

irina.skrypnikova «В Комсомольске-на-Амуре переселить из ветхого жилья в сарай считается нормой для администрации. Что подразумевается под словами «нормальное жильё»?»

Андрей Канев