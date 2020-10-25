Безработица снизилась в октябре в Хабаровском крае

Это произошло впервые с начала распространения COVID-19, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Рост числа зарегистрированных безработных, который отмечался с момента введения в крае ограничительных противоэпидемиологических мероприятий, в октябре сменился снижением. Это произошло впервые с начала распространения COVID-19. По данным министерства экономического развития края, пиковый период был пройден в конце сентября, когда количество официально нетрудоустроенных граждан составило 26,8 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы при этом составил 3,81%.

«В октябре безработица пошла на убыль. Так, по состоянию на 7 октября зафиксировано 26 тыс 123 нетрудоустроенных, что на 600 человек меньше, чем неделей ранее. Динамика по снижению сохраняется: по данным на 22 октября, количество официальных безработных — 24 тыс 725 человек. Безработица в регионе сегодня на уровне 3,5% от численности экономически активного населения», – сообщила заместитель министра – начальник управления экономического развития территорий Маргарита Бастрикина.

По данным краевого комитета по труду и занятости населения, снижение уровня безработицы обусловлено постепенным снятием ограничительных мер, возобновлением работы предприятий сферы общественного питания, торговли и услуг, центров занятости населения с очным приёмом граждан в целях трудоустройства. С начала пандемии при содействии органов службы занятости края трудоустроено 7 175 человек.

Мониторинг в сфере занятости ведется в еженедельном режиме. По мнению экспертов, показатели в этой области входят в число важнейших индикаторов социально-экономического благополучия региона и перспектив его развития.