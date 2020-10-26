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На лечении от коронавируса в Хабаровском крае — почти 4 тыс человек
За минувшие сутки, по данным минздрава региона, инфекция обнаружена у 179 человек.
На лечении от коронавируса находятся 3 тыс 905 человек, из них 11 — на аппаратах ИВЛ.
За сутки выявлено 179 новых случаев, выздоровевших 80 человек, смертельных случаев нет.
Коронавирус за сутки в районах Хабаровского края:
Хабаровск — 111
Хабаровский район — 15
Комсомольск- 19
Амурск-15
Амурский район-1
Нанайский район-4
Ванинский район-1
Николаевский район-2
Верхнебуреинский район-10
Охотский район- 1
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:
15 тыс 39 случаев Covid-19
11 тыс 10 человек выздоровели
3 тыс 905 человек находятся на лечении,
из них в стационаре — 1 тыс 850,амбулаторно — 2 тыс 055 человек
124 человека умерло