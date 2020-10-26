На лечении от коронавируса в Хабаровском крае — почти 4 тыс человек

За минувшие сутки, по данным минздрава региона, инфекция обнаружена у 179 человек.

На лечении от коронавируса находятся 3 тыс 905 человек, из них 11 — на аппаратах ИВЛ.

За сутки выявлено 179 новых случаев, выздоровевших 80 человек, смертельных случаев нет.

Коронавирус за сутки в районах Хабаровского края:

Хабаровск — 111

Хабаровский район — 15

Комсомольск- 19

Амурск-15

Амурский район-1

Нанайский район-4



Ванинский район-1

Николаевский район-2



Верхнебуреинский район-10



Охотский район- 1

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано:

15 тыс 39 случаев Covid-19

11 тыс 10 человек выздоровели

3 тыс 905 человек находятся на лечении,

из них в стационаре — 1 тыс 850,амбулаторно — 2 тыс 055 человек

124 человека умерло