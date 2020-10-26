Четверть миллиона человек получили помощь в оплате услуг ЖКХ в Хабаровском крае

На эти цели бюджет выделил более 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона

Социальную помощь на оплату услуг ЖКХ с января по сентябрь 2020 года в крае получили 225 тысяч человек. В их числе льготные категорий граждан, а также и специалисты в области здравоохранения, социального обслуживания, ветеринарной службы, культуры и искусства, проживающих в сельской местности. На компенсации из регионального бюджета направлено 1,8 млрд рублей.

Еще 535,3 млн рублей из краевой казны направлено на субсидирование оплаты жилищно-коммунальных услуг. Субсидия покрывает часть расходов за счет средств бюджета и назначается на шесть месяцев, затем граждане вправе обратиться за новым назначением субсидии. Данная мера соцподдержки предоставляется вне зависимости от льготной категории.

«Право на нее имеют одинокие граждане и семьи, если расходы на коммунальные услуги превышают 22 процента от совокупного дохода. Субсидия рассчитывается исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилого помещения. С января по сентябрь социальная помощь оказана более 35 тысячам семей и одиноко проживающим гражданам», — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

К слову, с января следующего года, по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности будет проиндексирована на 4 %.

В ведомстве также отметили, что в рамках мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции тем, у кого срок предоставления субсидии истек 1 октября 2020 года, субсидия продлена в беззаявительном порядке до 31 марта 2021 года.

Уточнить дополнительную информацию о компенсациях и субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства.