11 населенных пунктов в Хабаровском крае пока еще частично без света

Аварийно-восстановительные работы ведут 23 бригады.

В Хабаровском крае продолжаются восстановительные работы после циклона, который обрушился на регион 23 и 24 октября. Сильные осадки и шквальный ветер привели к многочисленным авариям на линиях электропередач. Энергоснабжение нарушено в 108 населенных пунктах. В общей сложности под отключение попало 19 тыс 800 жилых домов, 238 социально значимых объектов.

По информации комитета правительства края по гражданской защите, большинство аварий удалось оперативно ликвидировать уже на выходных. В настоящее время частично без света в 11 населенных пунктах Хабаровского, Комсомольского и имени Лазо районов остаются 818 жилых домов, в которых проживают 1 тыс 948 человек, а также 10 социально значимых объектов. К работам по восстановлению электроснабжения привлечено 23 бригады численностью почти 80 человек и 25 единиц техники.

Ситуация с ликвидацией нарушений электроснабжения находится на контроле правительства Хабаровского края. Сегодня в течение дня все аварии планируется устранить.

Утром возобновлено движение паромов на переправе Ванино – Холмск, на автодорогах ограничений движения транспорта нет со вчерашнего дня.