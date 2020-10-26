Пятьсот деревьев повалило у кладбищенских дорог в Хабаровске

Похожая ситуация была в краевом центре пять лет назад.

Плачевно сказались капризы погоды на главном хабаровском погосте. Как отметил начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук, только вдоль кладбищенских дорог упали, или были поломаны, не менее пяти сотен деревьев.

Разбором завалов бригады занимались все выходные и продолжают это дело сейчас. Подсчитать, сколько стволов рухнуло в секторах, и какое количество памятников и оград повреждено, пока не представляется возможным: для этого нужны длительных обходы, а сейчас главное – расчистить дороги.

Также работники будут ориентироваться на обращения хабаровчан, чьи семейные захоронения пострадали от обрушения зеленых насаждений. По словам Нимчука, похожая ситуация (даже еще масштабнее) на Центральном кладбище наблюдалась пять лет назад – после урагана, пронесшегося над Хабаровском в 2015 году.

Также во время циклона по обращениям горожан коммунальщики оперативно освобождали от бурелома выезды из дворов и попавшие под удар стихии личные авто граждан: от рухнувших стволов они избавили три легковых машины на улицах Калинина и Клубной, в микрорайоне «Рабочий городок».

Как рассказала начальник участка зеленого строительства Екатерина Бакулева, в общей сложности в Хабаровске только на территориях общего пользования пострадало более двух тысяч деревьев – свыше сотни стволов обрушились полностью, на остальных изрядно изломаны крупные сучья и ветви.

Но эта цифра не окончательная: подсчет еще идет. Ущерб, причиненный непогодой зеленым насаждениям в городских дворах, только предстоит оценить, этим займутся жилищные организации.