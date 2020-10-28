Ждем поддержки от Госдумы в изменении социального законодательства — Михаил Дегтярев

Врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время рабочей поездки в Москву встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Встретились с Вячеславом Володиным. Все наши запросные позиции в том числе по некоторым изменениям в сфере законодательства, в сфере охраны природы, лесопользования, здравоохранения, в сфере социальной помощи мы ему передали и ожидаем его поддержки», — рассказал Михаил Дегтярев в своем аккаунте в Инстаграме.

Напомним, ранее врио губернатора региона заявлял, что в Хабаровском крае будут увеличены расходы на социальную поддержку населения.

«В 2021-м году в проект бюджета мы заложили индексацию краевых социальных выплат, которые не индексировались с 2012 года, — рассказал Михаил Дегтярев. – Мы занимаем в стране 12 место по доле расходов на социальную поддержку населения, и 16 место – по количеству мер такой поддержки. Эту работу будем продолжать. В том числе по линии социальных контрактов. Очень перспективная технология, когда государство заключает договор с семьей на выполнение каких-то работ, и семья получает дополнительные деньги», — сказал Михаил Дегтярев.

Социальные выплаты в регионе получают более 400 тыс. человек – практически каждый третий житель региона.

В текущем году в бюджете Хабаровского края на социальную политику запланировано 37,4 млрд рублей, в том числе: на охрану семьи и детства – 11,4 млрд рублей, на социальное обеспечение населения – 18,5 млрд рублей.

По сравнению с 2017 годом социальный бюджет увеличился на 11 млрд рублей (43%).