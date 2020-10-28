Островная часть Хабаровска и Нанайский район освободились от воды

По состоянию на утро 28 октября в зоне паводка остаются 28 населенных пунктов в пяти муниципальных образованиях, где вода остается на 150 земельных, приусадебных и дачных участках и 29 участках внутрипоселковых дорог.

На острове Большой Уссурийский вода сошла со всех дачных участках. В Хабаровском районе в трех населенных пунктах вода сохраняется на 65 земельных участках, на двух участках дорог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Также за сутки полностью от воды освободился Нанайский район.

В Комсомольске-на-Амуре вода остаётся на территории 57 приусадебных и восьми дачных участках, а также в подвалах одного социально значимого объекта и 13 многоквартирных домов.

В Комсомольском районе остаются подтопленными территории в семи населенных пунктах, где вода еще остаётся на 15 земельных участках и восьми участках местных дорог и проездов.

В Амурском районе в оставшихся трех населенных пунктах отмечаются подтопления на территории четырех участков дорог.

В Ульчском районе за сутки от воды полностью освободилось село Богородское. Всего в 14 поселках и селах района подтопления сохраняются на территории 5 земельных участков и 15 участках внутрипоселенческих дорог.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России в круглосуточном режиме организован мониторинг ситуации, уровней рек, налажено постоянное взаимодействие со всеми ведомствами и службами. В населенных пунктах, где вода сошла с территорий, организована работа оценочных комиссий, которые ведут обследование и учет нанесённого стихией ущерба, готовят документы для осуществления выплат населению.