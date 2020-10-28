В Хабаровском крае — почти 200 новых случаев коронавируса за сутки

По данным минздрава региона, число заболевших неуклонно растет, за минувшие сутки выявлено 197 зараженных коронавирусом.

Два человека скончались от коронавирусной инфекции в регионе за последние сути, на аппаратах ИВЛ находятся 13 человек, 14 пациентов — в тяжелом состоянии. Выздоровели 66 человек.

Всего под наблюдением врачей находятся 4 тыс 209 зараженных, из них в стационаре — 2 тыс 73 человека, остальные лечатся амбулаторно.

Всего за время пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 15 тыс 417 человек.