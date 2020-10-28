Дегтярев строит диалог без унижений и разглагольствований — профессор Вадим Заусаев

На своем посту врио губернатора Хабаровского края находится вот уже сто дней. За это короткое время Дегтярев сумел доказать, что власть умеет работать для людей, он исключил любое противостояние краевого правительства с муниципалитетами и властью законодательной. Это можно считать своеобразным рекордом для региона — за три с небольшим месяца врио губернатора сделал очень важные шаги для повышения качества жителей края.

Хабаровский край — регион с богатой традицией противостояния различных ветвей власти. Были жесткие отношения в дуэте Виктор Ишаев-Александр Соколов, бывший губернатор Сергей Фургал вступил в громкое противостояние с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком. Договориться они не смогли.

Михаил Дегтярев почти с первых дней пребывания на своем посту показал всем, в том числе чиновникам и депутатам — склок не будет, людям это не нужно. Важен профит, польза от власти.

Вадим Заусаев, профессор, бывший директор Дальневосточного научно-исследовательского института рынка часто нелестно отзывался о хабаровском региональном руководстве, в частности, жестко критиковал действия команды экс-губернатора Фургала. «Равнодушие, безынициативность зашкаливают», — писал Заусаев в соцсетях.

Дегтярев же своей манерой руководства сумел убедить местного опытного экономиста в том, что власть может совсем другой.

«С 1995 года участвую в работе заседаний правительства Хабаровского края. Был на двух последних под председательством Михаила Дегтярёва. Разительное отличие. Без унижений, разглагольствований. Лаконично, по делу. Чувствуется настроен решать наши проблемы. Выступления, за исключением махровых чиновников, тоже были конструктивные. Хозяйство ему досталось сложное да еще и разбалансированное, с большими долгами. Надо помогать. Презентовал свою последнюю книгу, чтобы быстрее настраивался на решение не только тактических, но и стратегических задач. Конечно чиновничья система будет гнуть под себя. Но он молодой, сильный, думаю, выдюжит», — поделился Заусаев своими впечатлениями в конце сентября.

В подтверждение слов Вадима Заусаева — налаженные Дегтяревым отношения с мэрией Хабаровска и краевой думой. Причем, был не только личный визит врио губернатора в администрацию города — а это случилось впервые в политической истории региона — но и другое, более важное.

Краевая власть и муниципалитет активно включились в расселение аварийного жилья, регион на это получил более 3 млрд рублей из федерального бюджета. Кстати, о федерации. Михаил Дегтярев смог найти общий язык не только не с местными элитами, но и с высшими руководством страны. Находясь в Москве, он общается и с премьер-министром России и с его заместителями, с министрами финансов и транспорта, выстроены отношения и с минобороны и лично Сергеем Шойгу. Результат — регион получает дополнительное финансирование, причем деньги идут огромные, на ликвидацию последствий паводка, решение проблем обманутых дольщиков, на строительство дамб в Комсомольске-на-Амуре, на развитие экономики и оборонки.

Общеизвестно, что бюджет региона социально-направленный и кроме спокойного диалога и с чиновниками и с жителями региона, Дегтярев делает достаточно много, чтобы доказать — люди для него главное.

В Хабаровском крае впервые за восемь лет были увеличены социальные выплаты. Михаил Дегтярёв ещё летом подписал постановление, согласно которому поменяются размеры сумм поддержки, условия, категория получателей. Впервые на эти цели будут привлечены федеральные средства. С учётом софинансирования общая сумма составит около 300 млн рублей (в 2020 году на выплаты по соцконтрактам было предусмотрено только 78,4 млн рублей).

С нового года оформить социальный контракт смогут все малоимущие семьи и одиноко проживающие малоимущие граждане.

Не менее важная часть работы врио губернатора — уменьшение транспортного налога. В регионе этого ждали долго, нодело не двигалось. Мешала и позиция прежнего краевого правительства и отношения прежнего руководителя региона с краевой думой.

Теперь же — закон готов и транспортный налог в Хабаровском крае будет снижен для 96% автовладельцев. Ради этого краевой бюджет будет экономить на чиновниках.

В то же время Дегтярев показал, что его сдержанные эмоции — это не повод для подчиненных имитировать работу.

Чиновники в регионе теперь мотивированы более чем эффективно.

«Вводим, коллеги, персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаемся», — заявил Дегтярев на аппаратном совещании в правительстве края.

И еще очень важное. Когда Дегтярев говорил о паводке, то дал понять всем, кто должен защищать население, ошибки непростительны: «каждый начальник на местах несет персональную ответственность. Нельзя допустить жертв. Мы должны пройти паводок с минимальными потерями, своевременно возместив людям ущерб»

Евгений Постышев.



